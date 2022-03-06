Пункты пропуска на границе работают круглосуточно – Госпогранслужба

Также с перечнем пунктов пропуска можно ознакомиться на Facebook-странице Западного регионального Управления

На границе образовались очереди / Коллаж "Сегодня"

Пункты пропуска на западной границе Украины со странами ЕС работают круглосуточно. Также не подтвердилась информация о том, что по ночам пункты пропуска на границах могут не работать.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Госпогранслужбе.

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"Не соответствует действительности то, что пункты пропуска на западной границе Украины не работают ночью. Все пункты пропуска со странами ЕС работают круглосуточно", – сообщил нам спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

С перечнем пунктов пропуска можно ознакомиться на Facebook-странице Западного регионального Управления Госпогранслужбы. Информация обновляется каждые три часа для того, чтобы люди видели, где им лучше пересечь границу.

"На очереди мы не можем влиять. Если люди считают, что ради своей безопасности должны выехать, то одновременно направляются к границе", – добавил Андрей Демченко.

Как рассказали несколько жительниц Запорожья, которые сейчас находятся в 10 км от украинско-польской границы, к кордону у них получилось добраться лишь со второй попытки.

"В субботу вечером мы прибыли во Львов и уже оттуда с помощью частного перевозчика направились к границе. За 11 часов мы продвинулись лишь на 1 км. В итоге приняли решение вернуться обратно во Львов, потому как не было с собой ни еды, ни воды, кроме того, водитель-частник назвал большую цену за простой. Вернувшись во Львов, мы сели в автобус, который довез нас снова к границе. Сейчас уже в 5 км от границы", – рассказала нам жительница Запорожья, которая следует в Польшу с полугодовалым ребенком.

Стояли ночь на холоде

Сотрудница "Сегодня" Сандра Жукова рассказала, что так и не смогла перейти этой ночью границу и вернулась во Львов.

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По ее словам, она ехала с заболевшим ребенком до границы, однако на пункте пропуска собралась огромная очередь. На вокзале в поезда до Польши было невозможно втиснуться, но стояло много автобусов от волонтеров. Сандру с ребенком быстро посадили в автобус, ехали очень удобно и быстро. Пассажирам сказали, что переход будет быстрым, там устроили зеленый коридор. При этом водителям по рации говорили не ехать в Краковец, а отправляться в Шегини, но они все равно поехали в Краковец.

Ситуация в Украине 6 марта