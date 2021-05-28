Пусть хоть Янукович летит. Как бы поступила Украина с самолетом на месте Беларуси

Лукашенко продемонстрировал, что Беларусь людоедская страна, которая может игнорировать международные правила

/ Фото: CNN

Украина ни в коем случае не посадила бы принудительно иностранный самолет на своей территории ради задержания разыскиваемого лица, как это сделали в Беларуси. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Украина 24" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он отметил, что в современном мире невозможно проводить никаких спецопераций, как "пиратская посадка" самолета Ryanair в Беларуси, потому что в таком случае подвергаются опасности иностранные граждане.

"Все, что продемонстрировал Лукашенко – он продемонстрировал, что это людоедская страна, которая может себе позволить не обращать внимания на цивилизованные правила поведения", – сказал Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что Украина так точно не поступила бы, если бы пролетал самолет с разыскиваемыми лицами.

"Даже, если через воздушное пространство Украины будет пролетать правительство времен Януковича, останавливать его здесь мы не можем, потому что есть экстрадиционные процедуры. Это цивилизованные отношения. Если мы их нарушаем, мы должны быть готовы, что нас будут воспринимать негативно", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета. Также белорусский диктатор рассказал, откуда поступил звонок о минировании самолета.

После инцидента с самолетом Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая закрывает свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

Видео: Сегодня

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