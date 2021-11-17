Пустят ли в продуктовые без прививки и будет ли карантин на Новый год? Мы спросили у главного санврача Кузина – интервью

Игорь Кузин рассказал подробно о карантине в Киеве, работе зимних курортов и главных мифах, связанных с COVID-вакцинацией

Главный санврач Игорь Кузин (на фото) рассказал, будет ли карантин в Украине на Новый год. / Фото: Коллаж: Сегодня

Это интервью планировалось еще в октябре, но разгар новой волны заболеваемости коронавирусом внес свои коррективы и пообщаться получилось лишь сейчас.

Новости "Сегодня" решили узнать из первых уст, надолго ли у нас в стране COVID-19, станут ли карантинные ограничения еще более жесткими и правда ли, что после вакцинации умирают люди. Об этом нам лично рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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О COVID-прогнозе на ближайшее время

- Игорь Владимирович, за минувшие сутки (интервью записывалось 12 ноября) в Украине было зафиксировано более 24 тыс. новых случаев заражения COVID-19, хотя неделю назад – чуть более 13 тыс. О чем Вам говорят такие цифры, какой прогноз на ближайшее время?

Когда мы говорим об эпидемиологической ситуации, то в первую очередь должны учитывать, что сейчас почти 100% случаев заболеваний связаны с циркуляцией штамма "Дельта". Это новый штамм для Украины, но не новый для Европы. Он более агрессивный и скорость его распространения выше других. У него есть несколько особенностей. Одна из них – не только скорость, а и то, что заболевшему человеку требуется больший объем кислорода, чем тому, кто заразился другим штаммом.

Мы видим, что сейчас ситуация сложная на уровне всей Европы. Почти все большие страны Европы столкнулись с такой вспышкой либо с повторной вспышкой, либо наблюдается увеличение уровня заболеваемости.

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Украина сейчас находится на третьем уровне заболеваемости в европейском регионе. Но вторую неделю подряд у нас среднее число госпитализаций с COVID находится практически на одинаковом уровне. В среднем – это 5 тыс. человек в течение суток госпитализируются.

В какой-то мере стабилизировалось число выявленных случаев. В среднем мы выявляем около 22 тыс. новых случаев инфицирования ежедневно. На самом деле стабилизация высоких цифр говорит, что наблюдается стабилизация заболеваемости и балансирования системы. Мы фиксируем, что сейчас значительно сократился разрыв между госпитализациями и выписками. Если раньше у нас число госпитализированных значительно превышало число выписанных и нам приходилось постоянно добавлять новые места, то сейчас мы видим, что разрыв сократился.

- С какого времени изменился разрыв?

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Последние две недели. Например, неделю назад, разрыв, был 18%, то сейчас 6%. Речь идет о том, что необходимость в добавлении новых мест постепенно отпадает. Это определенный признак стабилизации заболеваемости, хоть и на высоких цифрах.

- Причина стабилизации – введенные ограничения?

Карантинные ограничения действительно помогли, уже 17 регионов перешли на красный уровень эпидопасности. Они запустили определенные ограничения, после чего пошла стабилизация. Но начинается она с 12-го дня после определения красного уровня.

О сложностях из-за "Дельта"-штамма

- Говорят, что штамм "Дельта" часто маскируется под простуду. Как его отличить человеку, далекому от медицины?

На самом деле любой случай ОРВИ или ОРЗ, сопровождающийся кашлем и чиханьем, повышением температуры тела нужно различать от коронавирусной болезни. Для этого на уровне первичного звена медпомощи, у семейных врачей чаще всего используются тесты на определение антигена. За 15 минут это позволяет установить диагноз.

У "Дельта" есть определенные особенности: он быстрее приводит к тяжелой форме, у него меньше инкубационный период. Человек на 4-5 день имеет ярко-выраженную клиническую картину. У вакцинированных болезнь протекает в более легкой форме. При "Дельте" потребность у пациента в кислороде выше в 5-6 раз, чем у заболевшего обычным штаммом. Это влияет на показатели смертности.

О том, пустят ли в продуктовые магазины без прививки

- Возможен ли национальный локдаун?

Пока не рассматриваем такого формата. 17 регионов сейчас находятся в красной зоне. Возможно, такими станут еще 2-3 области.

- Возможно ли такое, что невакцинированным гражданам будет ограничен вход в продуктовые магазины?

Продуктовые магазины сейчас не рассматриваются с точки зрения ограничений. Это связано с тем, что там люди покупают себе еду. Работа таких точек, как и аптек, не ограничивается даже в красной зоне.

О карантине в Киеве

- Отдельно спрошу о Киеве. Время от времени появлялась информация, что столица выйдет из красной зоны, якобы, в первых числах декабря. Это правда или оснований для этого нет?

Когда мы говорим о красном уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Что касается Киева, то показатели не говорят о стабилизации. В среднем стабилизация происходит спустя 2 недели. Когда такая стабилизация произойдет, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидопасности в столице.

- Все же, есть ли прогноз выведения Киева из красной зоны?

Даты нет, мы видим, что существенной стабилизации показателей заболеваемости тоже нет.

О работе зимних курортов и карантине на Новый год

- Еще недавно никто не знал о том, что такое ограничения в транспорте. К чему стоит приготовиться невакцинированным украинцам?

Мы не планируем расширять список ограничений, хотя в Украине они, мягче, чем в Европе. Там за нарушение масочного режима штраф выше в разы.

Сейчас у нас идет дискуссия о возможности работы детских оздоровительных учреждений. Дискуссия идет с Минсоцполитики. Для детей вакцинация может быть рекомендована лишь с 12 лет. Позиции разделились, потому как мы так не зафиксировали вспышек в таких учреждениях. Скорее всего, в ближайшее время будет принято решение.

Отдельно ведется разговор о работе зимних курортов. Мы понимаем, что люди начинают планировать свой отпуск либо празднование Нового года. В своем большинстве даже в красной зоне зимние курорты могут работать при условии 100% вакцинации персонала и отдыхающих. Будем уточнять нормы, чтобы они были эффективными.

- Как себя зарекомендовал "карантин выходного дня"?

Основная цель карантина – снизить миграцию населения и количество контактов. Карантин выходного дня – это относительная инновация Украины. Небольшое число стран использовало такой подход. По сути, он позволил немного снизить число контактов. На то время он был достаточно эффективным решением. Конечно, не могу назвать его панацеей от всех проблем, но он был неплохим ситуативным решением. Но вряд ли мы к нему вернемся, потому как он не прерывает эпидемиологическую цепочку. По эффективности его можно сравнить с ношением масок.

О загруженности больниц

- Недавно главврач крупной больницы в Днепре Сергей Рыженко сообщал, что места в реанимации заполнены на 100%. Это исключение или таких больниц много?

На уровне страны мы фиксируем такие случаи, когда больницы заполнены на 100%. Такие случаи – точечные. Чаще всего они случаются на уровне областных больниц или больших городов. Именно поэтому запускается процесс открытия новых больниц. Иногда требуется наш же выезд в регионы, чтобы помочь организовать маршрутизацию пациентов.

У любой медсистемы есть свой предел. Мы понимаем, что 77 тысячам добавленным сейчас коек для пациентов с COVID – в случае ухудшения ситуации рано или поздно может наступить предел. Сейчас стараемся держаться на уровне 60%-й заполненности, но в некоторых больницах есть 100% занятых мест.

На уровне каждой области утверждены маршруты пациентов. Расчет на то, что для каждой опорной больницы уровень загруженности не должен быть более 60%. Как правило, если больница заполняется более 50%, то открывается или добавляется новая больница. На уровне страны сейчас занято мест в больницах на среднем уровне 60%. На 100% иногда запоняются высокопрофильные больницы с инфекционными реанимациями.

О нехватке врачей

- В начале пандемии был отток медиков. Какая ситуация сейчас?

Ситуация с врачами действительно является критической. Мы понимаем, что часть врачей не хотела работать с COVID-пациентами. Некоторые покинули инфекционные отделения.

Сейчас ситуация немного стабилизировалась. Те люди, которые работали в "ковидных" бригадах – они продолжают работать. Нагрузка колоссальная, потому как много тяжелых случаев, постоянные госпитализации, сверхурочная работа, телефонные консультации.

Но большой плюс в том, что в соответствии с условиями Национальной службы здоровья Украины опорная больница не может принимать больных, если там недостаточно врачей. Проблема перекрывается тем, что врачи перераспределяются между больницами. Врачи пока справляются.

О чипизации, бесплодии и других мифах

- Противники вакцинации часто приводят много своих аргументов – от чипизации до бесплодия. Что бы Вы хотели им сказать?

Мне очень бы хотелось, чтобы они научились пользоваться проверенными источниками информации. Я вчера смотрел интересное видео: антивакцинаторы под микроскопом рассматривали ампулу с вакциной. Они утверждают, что нашли там бактериальный парк. С помощью зрения они "идентифицировали" микроорганизмы.

Отвечу так: для того, чтобы принять осознанное решение о вакцинации или оценить риски, нужно сделать две вещи. Первое: если есть сомнения, то нужно обратиться к своему семейному врачу. Второе: пользоваться достоверными источниками информации. Для этого министерство создало отдельный сайт, где есть ответы на все вопросы и мифы, где есть все инструкции.

- Какой миф, связанный с COVID Вас удивил больше всего?

Мне больше всего нравится миф о 5G (якобы, это поколение мобильной связи распространяет COVID) и о том, что есть специальные магниты, высасывающие вакцину.

О вакцинации беременных

- Есть врачи, которые аргументированно отговаривают беременных делать прививку. Прокомментируйте.

Мнения врачей, акушеров-гинекологов отличаются. Позиция о вакцинации беременных была утверждена решением Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации в конце мая. У беременной, особенно на втором и третьем триместре, повышается риск тяжелого протекания коронавирусной болезни. Поэтому беременным рекомендовано вакцинироваться. В своем большинстве применяется вакцина Comirnaty. Перед вакцинацией ключевой является консультация врача.

Об аутсайдерах вакцинации

- В каких областях динамика вакцинирования наилучшая, а в каких – наихудшая?

Лучше всего, безусловно, Киев. Столица первой зашла в массовую вакцинацию и здесь была развернута большая инфраструктура для этого. Кроме того, могу сказать такое о Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях. На мой взгляд, большая роль в этом принадлежит руководителям департаментов охраны здоровья.

Наихудшая ситуация в этом плане – на Закарпатье и в Волынской области. Есть определенные кадровые проблемы на уровне области. Но эти области являются наихудшими и по плановой вакцинации.

Но сейчас практически каждый пятый взрослый украинец возрастом от 18 лет получил по крайней мере одну дозу вакцины. И это большое достижение кампании по вакцинации.

Главный санврач Игорь Кузин в своем кабинете. Фото: Игорь Серов/Сегодня

О смертях после вакцинации

- Были летальные случаи, которые часть населения связывала с вакцинацией. Например, так говорили о смерти 19-летнего студента из Львовской области. В вузе, где он учился, тогда заявили, что парень умер после прививки. Прокомментируйте пожалуйста.

Во-первых, в Украине работает эффективная система фармакологического надзора. Суть ее в том, что каждый случай, связанный с вакцинированным человеком в течение 30 дней после прививки, расценивается как неблагоприятный случай после иммунизации. Даже если человек умрет от инфаркта или инсульта, вследствие ДТП, то такой случай будет зафиксирован как неблагоприятный после иммунизации. Таких случаев у нас зафиксировано 124 по состоянию на 12 ноября. То есть, это смерти людей, которые были вакцинированы в течение последних 30 дней до летального исхода.

На самом деле, нет ни одного случая, когда была установлена связь между вакцинацией и смертью. По каждому такому случаю собирается сначала заседание на областном уровне, затем – национальной комиссии. Я бы просил СМИ очень осторожно освещать такие темы, ведь неосторожные сообщения могут способствовать распространению фейков о вакцинации.

О вспышке полиомиелита

- Недавно был случай, когда у ребенка из Ровенской области обнаружили полиомиелит. Насколько известно, родители отказались делать ему прививку от этого заболевания по религиозным соображениям. Возможна ли вспышка полиомиелита в Украине? Как уберечь детей от этого заболевания?

Вспышка вполне возможна. Когда мы говорим о полиомиелите, то много стран уже столкнулись с тем, что уровень вакцинации просел по отношению к показателям 2019 и 2020 годов. В Украине уровень охвата прививками детей по состоянию на 1 сентября – это в среднем 53%. Имеется ввиду три дозы вакцины. Этот показатель – критически маленький, потому как для достижения коллективного иммунитета необходимо хотя бы 95%.

В этом процессе у нас есть антилидеры: Херсонская, Запорожская, Закарпатская, Ивано-Франковская области. Наивысший показатель – в Киеве, около 73%.

Что касается случая в Ровенской области, то родители говорят, что не вакцинировали не по религиозным, а по персональным убеждениям. Но по сути они – представители определенного религиозного направления, и ни один ребенок в их семье не вакцинирован.

Второй подобный случай был зафиксирован в этом году в Закарпатской области. Случай связан с определенным религиозным сообществом. Сейчас в Закарпатской и Ровенской области проходит дополнительный раунд иммунизации. Он позволит нам максимально защитить детей, которые не защищены от полиомиелита. В ближайшее время будет рассматриваться вопрос о проведении дополнительных национальных раундов иммунизации. Ситуация является достаточно критической. Важно обратить на нее внимание. Важно, чтобы родители детей проверили календарь вакцинации. Если есть его нарушения, то нужно срочно обратиться к педиатру и вакцинировать детей.

О личных страхах и семье

- Что пугает Вас как главного санитарного врача страны?

Очень низкий уровень охвата вакцинацией в рамках национального календаря вакцинации. Я не понимаю того, как можно не пользоваться возможностью защитить жизнь своего ребенка от обычных инфекционных заболеваний. Второе: уровень готовности воспринимать доказательную медицину на уровне страны. Люди часто доверяют сплетням, сомнительным телеграм-каналам.

- Как Вы бережете себя и семью от COVID?

В этом плане свою семью не контролирую. У меня семья санитарных врачей, все понимают необходимость мер безопасности. Я вакцинирован, сделал прививку одним из самых первых, привился вакциной CoronaVac. Считаю, что страна и мир делают все, чтобы дать человеку возможность защищать себя от тех инфекций, которые возможно профилактировать. Вакцинация – это доказательный метод недопущения болезни, поэтому не стоит доверять тем врачам, которые отговаривают. Если несколько врачей дают вам разную информацию – обращайтесь к официальным источникам.