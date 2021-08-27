Путь в аэропорт Борисполь открыт. Ждем "умные" табло из Швейцарии

Сегодня, 27 августа, официально открыли участок трассы от Киева до аэропорта "Борисполь". Дорогу в 17 километров ремонтировали 2 месяца. Представители "Укравтодора" заявили, что отремонтировали главную магистраль столицы в международный аэропорт Борисполь – М-03 Киев – Харьков – Довжанский в рекордные сроки.
К аэропорту с ветерком
Теперь автомобилисты получили 8 полос движения в обе стороны. Они комфортные для проезда и имеют новое дорожное покрытие, с разметкой и современным освещением.
"Впервые на этом 17-ти километровом участке дороги будет установлено интеллектуальную автоматизированную систему управления дорожным движением. На информационных табло будет отображаться информация о дорожных условиях и ограничениях, разрешенную скорость, дорожные пробки, температуру и состояние дорожного покрытия", – рассказали сайту "Сегодня" в "Укравтодоре".
Умные табло еще не доехали
В "Укравтодоре" отмечают, что первые установленные цифровые табло работают в тестовом режиме. Их установили пока четыре на трассе. Новинку будут еще устанавливать два месяца. Всего на этом участке дороги их появиться 17 штук.
"Информационные табло из Швейцарии, а также все оборудование к ним. Их уже заказали для Бориспольской трассы, но еще не все привезли в Украину. Они будут установлены по всему отрезку дороги. Конструкции табло будут разных форм – большие и маленькие", – рассказали нам в "Укравтодоре".
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