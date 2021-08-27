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Путь в аэропорт Борисполь открыт. Ждем "умные" табло из Швейцарии

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
27 августа, 17:45
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На информационных табло будет отображаться информация о дорожных условиях и ограничениях, разрешенной скорости, дорожных пробках, температуре и состоянии дорожного покрытия
На этом 17-ти километровом участке дороги будет установлена интеллектуальная автоматизированная система управления движением
На этом 17-ти километровом участке дороги будет установлена интеллектуальная автоматизированная система управления движением / Фото: Укравтодор

Сегодня, 27 августа, официально открыли участок трассы от Киева до аэропорта "Борисполь". Дорогу в 17 километров ремонтировали 2 месяца. Представители "Укравтодора" заявили, что отремонтировали главную магистраль столицы в международный аэропорт Борисполь – М-03 Киев – Харьков – Довжанский в рекордные сроки.

К аэропорту с ветерком

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Теперь автомобилисты получили 8 полос движения в обе стороны. Они комфортные для проезда и имеют новое дорожное покрытие, с разметкой и современным освещением.

"Впервые на этом 17-ти километровом участке дороги будет установлено интеллектуальную автоматизированную систему управления дорожным движением. На информационных табло будет отображаться информация о дорожных условиях и ограничениях, разрешенную скорость, дорожные пробки, температуру и состояние дорожного покрытия", – рассказали сайту "Сегодня" в "Укравтодоре".

Автомобилисты получили 8 полос движения в обе стороны. Они имеют новое дорожное покрытие и современное освещение
Автомобилисты получили 8 полос движения в обе стороны. Они имеют новое дорожное покрытие и современное освещение / Фото: Укравтодор

Умные табло еще не доехали

В "Укравтодоре" отмечают, что первые установленные цифровые табло работают в тестовом режиме. Их установили пока четыре на трассе. Новинку будут еще устанавливать два месяца. Всего на этом участке дороги их появиться 17 штук.

"Информационные табло из Швейцарии, а также все оборудование к ним. Их уже заказали для Бориспольской трассы, но еще не все привезли в Украину. Они будут установлены по всему отрезку дороги. Конструкции табло будут разных форм – большие и маленькие", – рассказали нам в "Укравтодоре".

Всего на этом участке дороги будет 17 информационных табло
Всего на этом участке дороги будет 17 информационных табло / Фото: Укравтодор

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