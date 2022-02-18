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Путин 20 февраля сделает "важное" заявление по Донбассу

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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18 февраля, 21:23
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В понедельник может решиться судьба оккупированного Донбасса
Зюганов поделился важной информацией о Донбассе
Зюганов поделился важной информацией о Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин готов сделать судьбоносное заявление по ситуации на Донбассе. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает Телеграм-канал URA.RU.

"Путин 20 февраля может принять важное решение по Донбассу", – сказал он.

Зюганов призвал россиян в понедельник внимательно следить за ситуацией и ожидать новостей.

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В тоже время муж кремлевской топ-пропагандистки Ольги Скабеевой тележурналист Евгений Попов в своем Телеграм-канал написал, что возможно эта информация не соответствует действительности.

"Заявление Зюганова о якобы важном решении 20 февраля фейк. Только что говорил с пресс-секретарем КПРФ Александром Ющенко", – прокомментировал он заявление Зюганова.

Госдума захотела признать "Л/ДНР"

  • 15 февраля депутаты Госдумы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР". Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что постановление об обращении Госдумы к президенту будет подписано немедленно и направлено главе государства.
  • 14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.
  • 19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

Ответ Путина

Президент России Владимир Путин о проекте обращения депутатов Госдумы по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик заявил, что проблемы Донбасса прежде всего должны решаться за счет принятых Минских соглашений.

Ситуация на Донбассе

На территории временно оккупированного Донбасса уже вторые сутки накаляется обстановка. 17 февраля обстреляли детский сад в Станице Луганской. Половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабного обстрела российскими оккупантами.

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18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили о эвакуации жителей региона в российские города. Кроме того, Пасечник призвал мужчин брать в руки оружие Планируется, что будет вывезено около 700 тысяч человек. Также сообщается, что эвакуация из Донбасса будет идти и ночью, многие автобусы в Донецке снимали с рейсов специально для посадки детей.

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