Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Это человек с серьезными психическими проблемами", — сокурсник Путина в интервью Дмитрию Гордону

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 марта, 15:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец дал эксклюзивное интервью украинскому журналисту
Сокурсник Путина раскрыл его тайны юности / Коллаж "Сегодня"
Сокурсник Путина раскрыл его тайны юности / Коллаж "Сегодня"

Сокурсник президента РФ Владимира Путина, экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что в юношестве нынешнему главе РФ давали неуважительные прозвища. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Дмитрию Гордону.

В беседе с украинским журналистом Швец назвал Путина никчемным и объяснил, почему ему удалось занять такую высокую государственную должность.

Реклама

"Напомню, как его называли в Краснознаменном институте (сегодня — Академия внешней разведки. — Ред.) – у него была кличка "окурок". Потом — "бледная моль". Вот так к нему относились. Совершенно никчемный человек, именно поэтому его и сделали президентом: никчемный и послушный, который будет охранять активы Ельцина", — сказал Швец.

На вопрос интервьюера, понимал ли он, что Путин будет нападать на суверенную Украину, Швец ответил отрицательно. И добавил, что переоценил бывшего сокурсника:

"Я все-таки считал, что он (Путин. — Ред.) рациональный человек. Я, в отличие от него, просчитывал, чем это закончится, если он совершит массовое вторжение, то, что он сделал. Это самоубийство, просто самоубийство на ровном месте, которое не было ему жизненно необходимым. Я не мог себе представить, что человек, если он только не совершенно психически больной, может это совершить. Он эго совершил. И сейчас Украина, Россия, весь мир пожинает плоды этого безумия".

Кроме того, Юрий Швец констатировал перемены в поведении нынешнего хозяина Кремля. И отметил, что на такую вооруженную агрессию способен человек с ментальными расстройствами.

"Сколько я слушаю, эксперты американские, специалисты разведки на уровне бывшего директора ЦРУ, высочайшие чины Пентагона уровня бывшего командующего войсками НАТО все говорят, что это не тот человек, который был еще пять лет назад, год назад. Это человек с серьезными психическими проблемами", — заключил бывший разведчик.

Реклама

Война в Украине

Войска Российской Федерации вторглись в Украину около 4:35 утра. Обстреляли сразу несколько объектов по всей Украине, в том числе открывали огонь в столице.

По состоянию на восьмой день полномасштабного вторжения из-за действий оккупантов РФ погибли 752 мирных человека. Это данные Мониторинговой миссии ООН.

Военные преступления России будет расследовать военный трибунал в Гааге. Информацию о нарушениях международного законодательства Россией передали в Международный криминальный суд 38 стран.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Зачем вы рожали своих детей? Митрополит Климент обратился к матерям солдат РФ – видео Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сумские партизаны. Железнодорожники Руслан Аристархов и Артём Киселев без оружия, но с помощью смекалки захватили вражеский БТР и двух российских военных из экипажа. УЗ представит к награждению своих героев.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять