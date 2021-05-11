Путин должен убрать войска с Донбасса: в НАТО обратились к России

В последнее время Россия бряцала оружием, перекрывала море. НАТО это надоело и они обратились к Москве

/ Фото: Минобороны РФ

НАТО требует от России прекратить поддержку боевиков на Донбассе, вывести оттуда войска и вооружение. Об этом заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30" глава Представительства Альянса, директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников, передает УНИАН.

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По его словам, возле границ Украины все еще сосредоточена большая армия РФ, а на Донбассе продолжают гибнуть украинские военные из-за действий оккупантов.

"Как на прошлой неделе сказал генеральный секретарь НАТО, тысячи российских военных остаются в Украине и возле нее. Мы также видим, что Россия держит много вооружения и техники, а также применяет ограничения в Черном море, в том числе ограничивает доступ в Азовское море через Керченский пролив. НАТО сохраняет бдительность, мы внимательно отслеживаем развитие ситуации", – заявил Винников.

Он напомнил, что недавно страны-члены НАТО выразили Украине поддержку в противостоянии российской агрессии.

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"НАТО никогда не признает противозаконную и нелегитимную аннексию Крыма, и мы продолжаем призывать Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести войска с украинской территории", – подчеркнул Винников.

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