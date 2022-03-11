Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС – разведка

Россия шантажирует весь мир ядерной катастрофой

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Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"По имеющейся информации – Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину. В настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержки работы систем безопасности", – говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Зато туда, по указанию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты", среди которых под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта.

В разведке заявили, что для имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства" в подтверждение своей версии. В частности, в районе аэропорта "Антонов" в Гостомеле замечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что они будут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС.

"То есть, не получив желаемого результата от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины. Сейчас и Украина, и мир, и сама Россия понимают, что заявления о причастности Украины к созданию ядерной опасности – только постановка по бездарному сценарию. Несмотря на это, подобные действия Путина будут иметь катастрофические последствия для всего мира. Похоже, именно на это рассчитывает российский диктатор, требуя неприемлемых уступок", – говорится в сообщении.

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