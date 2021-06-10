"Путин – х**ло!". Реакция украинцев на запрет формы сборной на Евро-2020

Как отреагировали украинцы на запрет формы сборной Украины. Коллаж: "Сегодня"

После нескольких дней споров вокруг формы сборной Украины на Евро-2020 в УЕФА решили потребовать убрать слоган "Героям слава!", потому что в сочетании со "Слава Украине" он несет явный политический смысл.

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Однако украинцы остались не в восторге от этой идеи и "засыпали" гневными комментариями соцсети. Некоторые считают, что таким образом УЕФА удовлетворила требование страны-агрессора России.

Как отреагировали на это украинцы в соцсетях, смотрите в материале "Сегодня".

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Шоумен и политик Сергей Притула считает, что "УЕФА немного прогнулось под Россию, и приказало убрать из формы нашей сборной лозунг "Героям слава".

Украинская ассоциация футбола пытается договориться с Европейским футбольным союзом, чтобы форма нашей национальной команды осталась без изменений.

Ранее Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием запретить форму сборной Украины. В России аргументировали свое недовольство тем, что футбол должен оставаться вне политики. А элементы на новой экипировке сборной Украины, по мнению российских функционеров, нарушают принципы УЕФА.

В свою очередь бывший наставник сборной Украины, а ныне глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич посоветовал этим "экспертам" заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и используя государственный гимн.

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А вот у россиян "полыхает" из-за новой формы сборной Украины, в социальных сетях они начали писать, что "территории у Украины" и вовсе нет, в ход пошли "фашисты", "бандеровцы" и "немцы". Как заявил адвокат российского футболиста-уголовника Павла Мамаева, ношение формы сборной Украины в РФ может быть расценено как сепаратизм.

Все подробности в спецтеме Скандал с новой формой сборной Украины