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"Путин – х*йло": пленный "вагнеровец" прозрел

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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1 марта, 11:00
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Он заявил, что много чего переосмыслил
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Командир отделения "вагнеровцев" попал в плен к Вооруженным силам Украины.

"Путин – х*уйло"

Среди прочего он заявил, что в Сирии ему платили 60 долларов за день боевых действий.

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"В Украине же 2% полевых. Оклад составляет 56 000 рублей в месяц (примерно 17 406 грн – ред.). От оклада 2% в сутки – по должности, по званию. Этот оклад – где-то 22 000-23 000 рублей. И вот от них 2%", – рассказал он.

Также пленный заявил, что много чего переосмыслил:

"Путин – х*уйло. Я уверен в этом. В Украине нет нацистов. Наоборот – отнеслись по-человечески. Я понимаю – вчера, даже когда нас взяли, парни по-человечески отнеслись".

Напомним, в Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Туда можно обратиться, если на войне пропали ваши родные.

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Сейчас уточняются списки пропавших, чтобы найти и вернуть домой каждого украинца, попавшего в плен или пропавшего без вести.

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