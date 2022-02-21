Путин и Госдума РФ на грани признания "Л/ДНР"

Если президент Российской Федерации вскоре выступит с заявлением о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР", то завтра это будут обсуждать в Государственной думе.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, сообщают РИА Новости.
Что говорят в РФ
Во фракции "Единая Россия" сообщили, что депутаты готовы рассмотреть и поддержать возможное обращение Путина о признании "ДНР" и "ЛНР".
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При этом президент РФ заявил, что намерен выслушать мнение участников Совбеза РФ по обращениям глав "ДНР" и "ЛНР" о признании независимости этих так называемых "республик".
"Приоритет России – не конфронтация, а обеспечение собственной безопасности", – сказал он.
Обращение главарей "Л/ДНР"
Российские СМИ сообщили, что главари так называемых "республик" "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой официально признать независимость этих образований.
Оба попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, в том числе оборонной сфере.
Проект в России
19 января депутаты Госдумы РФ решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.
14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.
По итогам голосования депутаты Госдумы Российской Федерации поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.
Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Госдума занимается эскалацией, призывая президента России признать так называемые "Л/ДНР". В свою очередь министр обороны Алексей Резников считает, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений.