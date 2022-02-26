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"Путин лютует": у РФ заканчиваются ракеты и оружие

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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26 февраля, 13:25
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Нардепы говорят, что Украине осталось продержаться несколько дней
У Путина заканчивается его главное оружие. Коллаж "Сегодня"
У Путина заканчивается его главное оружие. Коллаж "Сегодня"

Войско оккупантов с каждым днем слабеет не только на фронте, но и в тылу: у России заканчиваются ракеты, патроны, ежедневно огромные финансовые потери. Об этом написал в telegram нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, ночью было совещание президента РФ Владимира Путина на Урале с бизнесменами-олигархами.

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"Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "У нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за один-четыре дня", – пишет депутат.

Он отметил, что Путин обсуждал финансовые потери – якобы война обходится России в 20 млрд долларов в день.

"Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка. Ракет мало. Хватит дня на три-четыре – потолок. Их берегут. Оружия нет. Тульский завод и остальные два завода (олигарха) Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через три-четыре. И то – нет сырья. Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали", говорит Гончаренко.

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По его словам, Путин с олигархами обсудил, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться за стол переговоров, потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов.

"Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом и 200 человек погибло. Потери с их стороны серьезные. Цитата: "Встретили ожесточенное сопротивление противника". Они в шоке. Задача: выстоять девять дней еще", резюмировал нардеп.

Еще один нардеп Федор Вениславский подтверждает утверждения Гончаренко, что у России больший проблемы с резервами.

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"По данным нашей разведки, еще до начала войны (вторжения) у них был ограниченный запас крылатых и баллистических ракет, которыми они сейчас обстреливают мирное население. Сегодня я получаю информацию от друзей из РФ, что заканчивается запас ракет. У них даже нет оружия для новых группировок … Еще одна хорошая новость из РФ. По сообщению моих друзей, сегодня на Урале преступник Российской Федерации Путлер собирал своих самых богатых людей с угрозами, чтобы они не уезжали из России и не паниковали", – сказал депутат.

Как Украина уничтожает оккупантов

Сегодня ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.

Более того, в районе Василькова сбили авиацию: ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.

В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.

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