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"Путин начал проигрывать": Арестович назвал признаки

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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25 февраля, 20:42
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Кремль не добьется результатов военным путем, заявил советник главы ОПУ
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин изменил риторику по вторжению в Украину, поскольку почувствовал, что начал проигрывать.

Такое мнение высказал внештатный руководителя главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в Facebook.

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"Как понять, что у Кремля начала развязываться веревочка, которая держит скрепы пополам с решимостью?.. Он заговорит о переговорах, о страшных кадыровцах и станет обращаться к украинским военным. Стало быть, кровушку-то им мы пустили.) И в таких количествах, что они поняли – военным путем всех намеченных ими результатов кампании им не достичь", – написал советник главы ОПУ.

Уничтоженная техника оккупантов
Уничтоженная техника оккупантов / Фото: Facebook/Алексей Арестович

По его словам, у Кремля есть примета – "как только в ход идут упоминания "кадыровцев", значит, чувствует, что начал проигрывать".

"А ведь то ли еще будет, Владимир Владимирович. То ли еще будет. От этих самых украинских военных", – добавил Арестович.

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Как изменилась риторика Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров, чтобы скорее прекратить войну в Украине.

Хозяин Кремля заявил, что тоже готов начать переговорный процесс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов отправить в Минск переговорную делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента

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В тот же день Путин обратился к украинским военным, которые отражают российскую агрессию, и предложил взять власть в свои руки:

"Нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров собрал в центре Грозного несколько тысяч силовиков и заявил, что они готовы выехать на любую специальную операцию.

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