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Путин начал Совбез РФ по Донбассу – есть первые заявления

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 февраля, 16:02
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Президент России прокомментировал возможность признания "Л/ДНР"
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин 21 февраля собрал заседание Совбеза РФ после обращения так называемых "республик" "ДНР" и "ЛНР" с просьбой признать их суверенитет.

"Цель нашего сегодняшнего совещания в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении. Имею в виду и обращение руководителей "Донецкой и Луганской народных республик" к России с просьбой о признании суверенитета, и постановление Госдумы на эту же тему с призывом к главе государства признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – заявил Путин.

Президент РФ добавил, что "вопросы признания "ДНР" и "ЛНР" тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности".

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Как подчеркнул Путин, если Украина будет принята в НАТО – "угрозы для России многократно возрастут".

Также президент России обвинил Украину в нежелании возвращать ОРДЛО в свой состав:

"Киевские власти будут выполнять Минские соглашения или нет? При обычном развитии событий не будут никогда! Очевидно, что они не хотят возвращать Донбасс в состав Украины", – заявил он.

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Главари "ЛДНР" обратились к России

Главари так называемых "республик" "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой официально признать независимость этих образований.

Оба попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, в том числе оборонной сфере.

Намерения России признать "Л/ДНР"

19 января депутаты Госдумы РФ решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

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14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.

По итогам голосования депутаты Госдумы Российской Федерации поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Госдума занимается эскалацией, призывая президента России признать так называемые "Л/ДНР".

Министр обороны Алексей Резников считает, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что у самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

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