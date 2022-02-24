Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призыв резервистов ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🚨 Режим ЧП 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Путин начал войну против Украины. Ракеты падают на украинские города. Онлайн (обновляется)

Александр Максюк Александр Максюк Заместитель событийного лидера "Сегодня"
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 февраля, 06:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ночью 24 февраля Россия начала вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране
Хозяин Крем ля начал убивать украинцев
Хозяин Крем ля начал убивать украинцев / Фото: "Сегодня"

Самое страшное случилось. Ночью, 24 февраля, Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. Взрывы гремят по всей стране. Путин перешел последнюю черту и окончательно заклеймил себя врагом человечества.

24 февраля

04.40 Путин выступил с публичным телеобращением в котором свою агрессию назвал объявил началом спецоперации на Донбассе. Он снова предъявил ультиматум Украине с требованием немедленной капитуляции.

Реклама

Верхом цинизма прозвучали его слова о том, что начав атаку на Украину, Россия защищает себя.

04.50 На эту минуту известно, что сильные взрывы периодически раздаются в Одессе, Харькове, Николаеве, Мариуполе, Бердянске, Василькове и Борисполе.

06.16 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в сети выступил с заявлением. Он назвал вещи своими именами – это война.

Реклама

"Путин только что начал полномасштабное вторжение в Украину. Мирные украинские города под обстрелами. Это агрессивная война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Настало время действовать сейчас", – заявил Кулеба

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Киеве военкоматы охотятся на призывников-уклонистов? Мы проверили слухи Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная На Донбассе боевики обстреляли детсад и дома – пострадала женщина (фото, видео) Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

179 905

заболело за неделю в Украине

-20%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Doodle Сегодня
24 февраля. Татьяна Яблонская. 105 лет назад в этот день родилась украинская художница, жившая при трех социальных укладах – царизме, социализме и в независимой Украине…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять