Путин начал войну против Украины. Ракеты падают на украинские города. Онлайн (обновляется)

Самое страшное случилось. Ночью, 24 февраля, Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. Взрывы гремят по всей стране. Путин перешел последнюю черту и окончательно заклеймил себя врагом человечества.

04.40 Путин выступил с публичным телеобращением в котором свою агрессию назвал объявил началом спецоперации на Донбассе. Он снова предъявил ультиматум Украине с требованием немедленной капитуляции.

Верхом цинизма прозвучали его слова о том, что начав атаку на Украину, Россия защищает себя.

04.50 На эту минуту известно, что сильные взрывы периодически раздаются в Одессе, Харькове, Николаеве, Мариуполе, Бердянске, Василькове и Борисполе.

06.16 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в сети выступил с заявлением. Он назвал вещи своими именами – это война.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.