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"Путин не посмеет сунуться": Саакашвили обратился к украинцам

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 февраля, 16:06
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Экс-президент Грузии не сомневается, что Россию ждет поражение
Саакашвили заявил, что планы Путина по Украине не будут реализованы
Саакашвили заявил, что планы Путина по Украине не будут реализованы / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к украинцам и выразил уверенность, что российское вторжение станет концом РФ.

"Путин не посмеет к вам сунуться, я в этом абсолютно убежден, но даже если посмеет – это будет концом Российской империи!" – заявил Саакашвили во время заседания суда по его делу.

Как отметил экс-президент Грузии, в 2014 году он на Майдане сказал, что "здесь закончится Российская империя".

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"И она действительно кончается здесь, в Украине. Мы, украинцы, – форпост Западной цивилизации! От украинцев сейчас зависит народ и Грузии, и Молдовы, и Польши, и Балтии. И мы победим!" – добавил он.

Ситуация с Саакашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вернулся на родину накануне выборов, чтобы поддержать своих сторонников – оппозиционную партию "Единое национальное движение". 1 октября стало известно, что Саакашвили арестован грузинскими правоохранителями. Против Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела, в частности за злоупотребление полномочиями президента и растрату бюджетных средств. Саакашвили заочно приговорен к 6 годам тюрьмы. После ареста Саакашвили объявил голодовку.

20 ноября политика доставили в военный госпиталь в Гори, где он прошел реабилитацию после 50-дневной голодовки.

4 февраля 2022 года Саакашвили выступил в грузинском суде. Политик шокировал своим внешним видом — он сильно поседел за короткое время.

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Саакашвили в грузинском суде
Саакашвили в грузинском суде / Фото: Facebook/Елизавета Ясько

Глава общественной организации "Многонациональная Грузия" Арнольд Степанян в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какие именно преступления инкриминируют Саакашвили.

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