Лидер РФ призвал украинские войска покинуть Донбасс, чтобы все закончилось мирно

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Президент России Владимир Путин объявил специальную военную операцию в Украине.

Об это он сказал во время очередного обращения.

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Заявление Путина

Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

"Наша цель — денацификация и демилитаризация", — сказал глава РФ.

Президент страны-агрессорки призвал всех военнослужащих ВСУ сложить оружие и "идти домой".

Украина закрыла воздушное пространство

С четверга, 24 февраля, воздушное пространство Украины закрыто. Это связано с ситуацией вокруг нашей страны.

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"Полеты гражданских самолетов теперь ограничены внутри Украины", — говорится в сообщении Flightradar24 в Twitter.

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