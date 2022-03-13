Путин перебрасывает новый "миротворческий" контингент в Украину – Генштаб

Среди прочего привлекается большое количество боевиков-наемников

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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Откуда уезжают

По имеющейся информации, в течение 9-10 марта в Россию перемещено 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа для дальнейшего перебрасывания в зону боевых действий.

"До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Республику Беларусь. В 820-м главном центре предупреждения о ракетном нападении (Солнечногорск) проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины", – отметили в Генштабе.

Российские наемники в Сирии. Фото: citeam.org

Также известно, что с целью срочного восполнения потерь оккупационных войск в России перебрасывают часть "миротворческого контингента" из Нагорного Карабаха в Украину.

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Кроме этого, в Генштабе сообщили, что привлекается большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия).

Напомним, в городах России 13 марта проходят антивоенные митинги. Как обычно, это сопровождается жесткими задержаниями митингующих. В Сети появились видео из разных российских городов.

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