Путин переселяет тысячи украинцев в Сибирь и за Полярный круг

Британское издание обнародовало данные из документов Кремля

Президент России расселяет вывезенных граждан Украины по дальним регионам / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские власти отправили почти 100 тысяч украинских беженцев в отдаленные уголки России, в том числе в Сибирь и за Полярный круг — об этом сообщает The Independent.

По данным издания, в прошлом месяце президент РФ Владимир Путин отдал чрезвычайный приказ о переселении 95 739 жителей Российской Федерации, Украины, Донецка и Луганска из зон боевых действий на расстояние почти 9 тысяч км от их домов.

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В указе говорилось, что "с учетом сложившейся ситуации" в Украине Российская Федерация "одобряет распределение" граждан по "субъектам Российской Федерации" и просила местные власти "обеспечить прием" 95 739 человек.

В документе говорится об отправке 11 398 человек в Сибирь, 7 218 человек на Дальний Восток и 7 023 человека на Северный Кавказ, включая такие регионы, как сильно милитаризованные республики Чечня, Ингушетия и Дагестан.

В отчете также говорится о том, что жителей портового города Мариуполя просили подписать документы, в которых утверждалось, что украинские войска обстреляли их город. Подписантам сказали, что они не могут вернуться в Украину, потому что столкнутся с "преследованием".

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По данным Международной организации по миграции, с момента вторжения в страну число внутренне перемещенных лиц из Украины достигло более 7,1 миллиона человек.

Россия похищает украинцев

Как известно, РФ вывозит украинцев с оккупированных территорий на свою. Об этом заявляла уполномоченый Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. В частности, в Мариуполе оккупанты массово распространяют информацию о необходимости выезда граждан на территорию России, где для них "будут созданы благоприятные и гостеприимные условия".

Насильственно перемещенным украинцам навязывают гражданство России путем устрашения наиболее уязвимых категорий лиц – женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров.

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