"Путин, проснись!": в городах Украины тысячи людей вышли против оккупантов (видео)

Жители городов вышли на центральные улицы с национальными флагами

Митинги проходят сразу в нескольких городах Украины / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 13 марта, в городах Украине, где находятся российские войска, мирные жители проводят митинги. Люди из Херсона, Бердянска, Мелитополя выступают за свободу от российской оккупации.

В Херсоне продолжается бессрочный митинг против оккупантов. Жители города собрались возле кинотеатра "Украина" с национальными флагами и транспарантами, где было написано: "Херсон это Украина", "Путин, проснись. Ты обоссался", "Херсон – Украина".

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Также люди называют российских военных фашистами. Российские оккупанты открыли огонь.

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На митинги вышли и жители Мелитополя, где 11 марта оккупанты похитили мэра города. Люди пришли с национальными флагами, а также скандируют: "Мелитополь – Украина" и "Где наш мэр?".

Не спокойно также и в Бердянске. Там на улицы города с национальными флагами вышли более сотни людей. Они скандируют: "Бердянск это Украина", а также постоянно повторяют, что они украинцы.

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Война в Украине 13 марта