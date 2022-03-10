Путин рассчитывал на Медведчука, но кум его "слил", – политтехнолог

План Кремля провалился из-за доверия "близкого" окружения

"План Путина" провалился / Фото: Коллаж: Сегодня

Хозяин Кремля для своего плана использовал данные, которые ему передавал его кум, нардеп Виктор Медведчук, и сейчас он понял, что его постоянно дезинформировали.

Политический технолог Владимир Петров на своей странице в Facebook рассказал почему Россия терпит "крушение" по всем фронтам в Украине и за ее пределами.

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"Вы знаете почему Путин напал на Украину? Потому что верил Медведчуку, а Медведчук ему врал. Российская разведка использовала в качестве данных его записки. Он подсовывал Путину и Шойгу вырезки из своих каналов, рейтинги и "голосовалки" на них же и на каналах других медиа групп. Он рассказывал, что Зеленского презирают, а россиян любят.

По его словам, все было запланировано просчитано.

"Медведчук брал огромные деньги у Путина, клал себе в карман и врал, говоря, что на эти деньги ведётся эффективная пропагандистская работа, создаются группы влияния как политического, так и силового. Путина обманул и предал его близкий друг. И этот близкий друг сейчас в России, а Путин начинает догадываться, что дело не в НАТО, а в том, что ему врали" – написал он.

Россия уже в шоке

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, живущий в Киеве, считает, что президент России Владимир Путин не доживет до конца этого года.

Санкции, которые ввела Европа, США, и другие европейские партнеры Украины и лидеры, уже жестко ударили не только по экономике России, но и по психике граждан федерации. Картинки, которые показывает российское ТВ, уже не "работает" на восприятие мирного населения о ситуации в Украине. Большая часть населения начала снимать сбережения, кто-то выезжает за пределы страны.

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15-й день войны в Украине