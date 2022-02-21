Путин разрешил ввод войск в Украину

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Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
Дополняется...
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
Дополняется...
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