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Путин собирает новое войско из киргизов и якутов – Данилов

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4 марта, 20:50
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По данным СБУ, русские не хотят нести "русский мир" в Украину
Ни лететь, ни ехать в Украину граждане России уже не хотят / Коллаж "Сегодня"
Ни лететь, ни ехать в Украину граждане России уже не хотят / Коллаж "Сегодня"

У международного преступника Владимира Путина все меньше резерва для пополнения запасов "пушечного мяса", поэтому он начинает давить на партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом рассказал Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

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Данные СБУ

"Наша разведка имеет данные, что у Путина сейчас есть желание привлечь ОДКБ – узбеков, киргизов и другие народности этой организации. Если мы это увидим, это будет вообще недопустимым. Более того, у нас есть информация, что сейчас они делаю попытки собирать (армию – Ред.) на Дальнем Востоке, там, где живут удмурты, якуты, северные народности. Они там их собирают, потому что желающих воевать на целине не так много. Доходит ситуация до того, что даже сегодня парламентарии Российской Федерации ставят публичные вопросы на заседаниях, как так случилось, если в роте было 100 человек, а осталось четверо. "Зачем вы нам врете?" – это уже происходит буквально сегодня", — Алексей Данилов.

Потери врага

  • По официальным данным на утро 4 марта, в результате вторжения России в Украину российская армия потеряла убитыми более 10000 человек. При этом есть информация о погибших оккупантах в районах, где нет постоянно дислокации армии Украины, а значит они могут еще быть не учтены в официальной статистике.
  • Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что только в боях за Гостомель украинские бойцы спецназа при поддержке территориальной обороны за последние двое суток уничтожили более 50 оккупантов.
  • Российский сенатор Людмила Нарусова на заседании Совета Федерации Российской Федерации 4 марта сообщила об огромных потерях армии России в Украине.

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