Путин страдает мозговым расстройством, вызванным раком – Daily Mail

У президента РФ может возникать "стероидная ярость" в результате лечения рака стероидами

Решение российского президента о вторжении в Украину может быть вызвано ухудшением здоровья. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Российской Федерации Владимир Путин страдает мозговым расстройством, которое вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами. Об этом говорится в докладе американской разведки, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что высокопоставленные сотрудники разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, считают, что существует физиологическое объяснение вызывающего всеобщее недовольство решения российского президента вторгнуться в Украину.

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Как информирует издание, в разведывательном альянсе отмечают, что данную информацию подтверждают источники в Кремле. По словам информаторов, именно с ухудшением здоровья 69-летнего президента РФ связано его "все более беспорядочное поведение" в сочетании с "раздутой внешностью" на недавних кадрах на ТВ и абсурдная дистанция, которую Путин упорно держит от посетителей Кремля.

"За последние пять лет в принятии решений Путина произошли заметные изменения. Окружающие все чаще замечают изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир", – говорится в статье.

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