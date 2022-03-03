Защитники Украины ликвидировали российского генерал-майора ВДВ Суховецкого

Уже полетели головы вышестоящих армейцев!

Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине был убит генерал-майор российской армии, бывший командир 7-й дивизии ВДВ Андрей Суховецкий.



Об этом сообщил Сергей Чипилев в "ВКонтакте".

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И пока в России оплакивают его смерть, украинцы в комментариях отправляют его в ад.

"Мы убили генерал-майора российской армии. Путин, ты следующий. Готовься", – написал нардеп Алексей Гончаренко.

Потери оккупантов

Потери оккупантов с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек;

танков ‒ 217 ед.;

боевых бронированных машин – 900;

артиллерийских систем – 90;

реактивных систем залпового огня – 42;

средств ПВО – 11;

самолетов – 30 (информация уточняется);

вертолетов – 31 (информация уточняется);

автомобильной техники – 374;

легких скоростных катеров – 2;

цистерн с топливом – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Ранее мы сообщали, что министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупанты испугались позорного поражения. По его словам, российская армия превратилась в кучку террористов и трусов после того, как украинские воины дали серьезный отпор оккупанту.

Также напомним, трибунал в Гааге начал расследование военных преступлений РФ против Украины. Что удивительно, к иску присоединились 38 стран мира – такого еще никогда не было.