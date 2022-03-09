Путин уничтожает своих летчиков? Разведка сообщила о странностях с парашютами

Каждый из российских летчиков, совершающих боевые вылеты, убивает украинских женщин, детей и разрушает дома

ВСУ продолжают уничтожать вражеские самолеты / Фото: Коллаж: Сегодня

У сбитых над Украиной российских летчиков часто не раскрываются парашюты. Украинские разведчики сомневаются в желании российского военно-политического командования сохранить жизнь своих военных.

Об этом пишет Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Реклама

"На днях украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-27. Вражеский летчик катапультировался, но погиб", – говорится в сообщении.

Этот случай имеет свою особенность и пополнил статистику сбитых асов Путина, у которых после катапультирования не раскрылся парашют.

Реклама

"Сейчас проводится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов российских фашистов. Из предварительных результатов следует, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его умышленная неправильная укладка перед вылетом", – написали в Минобороны.

Украинские разведчики предполагают, что российское руководство сознательно пошло на такой шаг. Главный мотив – не допустить публичных свидетельств армейцев РФ о военных преступлениях против мирных жителей Украины.

В Минобороны добавили, что каждый из российских летчиков, совершающих боевые вылеты в украинское небо, убивает украинских женщин и детей, разрушает 500-килограммовыми бомбами и ракетами украинские города с тысячелетней историей, по международным канонам – военный преступник, который будет осужден на большой срок.

Реклама

Аваков подсчитал потери военных РФ

Во вторжении России на территорию Украины была задействована группировка около 200 тысяч человек. Потери военных РФ, участвующих в агрессии, – около 50 635 человек. Об этом написал бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Telegram.

Он подсчитал потери, пользуясь данными Украины и данными закрытых источников в РФ.

"Потери агрессора на утро 14 дня войны: убитыми – 10 235 (регулярных сил) + 2400 (из состава ЧВК действующих вместе с врагом) итого – около 12 635 (по данными внутреннего инсайдера в РФ). Ранеными – около 35 000. Пленными – около 3 000", - написал Аваков.

По его словам, потери военных РФ составляют около 50 635 человек из 200 тыс. военных.

Читайте также: