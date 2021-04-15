Украинский "двойник" Владимира Путина: Мне выстрелили в лицо, потом дело пытались замять

Полный тезка российского президента утепляет дома на западной Украине и говорит исключительно на украинском

Сегодня исполнилось 7 лет, как на Донбассе началась война. Ее напрямую связывают с именем президента России Владимиром Путиным. С тем же именем связывают и начавшееся в марте военное напряжение на украинских границах.

Реклама

Насколько тяжело жить с таким именем и фамилией? Как мы выяснили, в Украине зарегистрированы как минимум 6 человек, имя и фамилия которых по паспорту – Владимир Путин. "Сегодня" пообщался с тезками главы страны-агрессора.

Один из них – харьковчанин, другой – луганчанин, двое числятся как жители сел в центральной части Украины, а еще двое проживают Хмельницкой области.

Скриншот из госреестра деклараций

Как Владимир Путин построить церковь в Хмельницком помогал

Наш собеседник – Владимир Путин из города Хмельницкий. Ему 49 лет, у него за плечами три высших образования. В недалеком прошлом работал заместителем начальника управления ЖКХ Хмельницкой мэрии, а сейчас является частным предпринимателем – занимается утеплением домов и по возможности помогает родному краю. Например, при его содействии была построена церковь. Говорит Владимир Путин из Хмельницкого исключительно на украинском.

Владимир Путин из Хмельницкого

"Те, кто меня знает – они не удивляются, а незнакомые – они, конечно, бывает и шутят. Приведу такой пример. В 2014 году я вместе с женой ездил отдыхать заграницу. Это была весна, ориентировочно – апрель. Так вот, когда возвращался, то украинский пограничник, проверяя мой паспорт, долго вчитывался. Затем сказал следующие: "Владимир Путин? Мы Вас быстро не ждали…"

Как оказалось, фамилия Путин у Владимира Васильевича – не от рождения, он сменил ее около 20 лет тому назад.

"Раньше у меня была фамилия Беленький. Было личное решение, необходимость изменить фамилию. На какую именно – тогда это не имело значения".

Реклама

К этому Путин добавляет, что, например, никогда в жизни не пробовал русских щей, но всегда рад родному украинскому блюду – вареникам.

Как оказалось, не все гладко складывалось в жизни украинского Путина. По его словам, осенью прошлого года на него было совершено покушение, у которого политическая подоплека.

"Стреляли мне в лицо. Стрелком был представитель одной из политических сил. У меня сложилось впечатление, что полиция пытается "замять" дело. Личность стрелка установлена, но подозрение ему не объявлено…"

Путины в Украине торгуют недвижимостью, чаем и пряностями

Также мы узнали, чем в Украине занимаются другие однофамильцы президента страны-агрессора.

Например, Путин из города Белая Церковь Киевской области в госреестре предпринимателей числится как специалист по работе с недвижимостью.

Путин из черновицкого села Малинцы, согласно реестра, торговал чаем и пряностями.

Путин из села Козельщина Полтавской области числился как предприниматель сферы образования.

Согласно реестра, есть Путины и в Киевской области. Например Путин из Обухова занимается предпринимательством в сфере компьютерных технологий.

Еще один Путин числился предпринимателем в городе Канев Черкасской области, где покоится прах Тараса Шевченко.

Всего, согласно регистрационным данным, в Украине проживают как минимум 112 человек с фамилией Путин. Напомним, ранее в США рассказали о возможном опасном сценарии президента России Владимира Путина.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама