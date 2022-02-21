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Путин признал "ЛДНР" – подписан указ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 февраля, 21:37
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Президент РФ назвал это решение "давно назревшим"
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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У Путина обсудили судьбу ОРДЛО

Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором обсуждалось, должна ли Россия признавать независимость так называемых "ЛДНР".

"Уважаемые коллеги! Я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня", — заявил президент РФ.

Участники заседания высказались в поддержку признания псевдогосударственных образований ОРДЛО.

Глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что он поддерживает присоединение так называемых "ЛДНР" к России. В ответ Путин одернул его, отметив, что рассматривается не этот вопрос, а признание независимости.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за признание независимости самопровозглашенных "ЛДНР".

"Было достаточно терпения, достаточно аргументов заставить Украину выполнить Минские соглашения, пойти мирным демократическим путем. Очевидно, это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут", – сказала Матвиенко.

Главари "ЛДНР" обратились к России

Главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой официально признать независимость этих образований.

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Оба попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, в том числе в оборонной сфере.

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