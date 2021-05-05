Путина нужно прижать. Узник Кремля Бессарабов обратился к Блинкену с просьбой

Байден и Зеленский готовятся к встречам с Путиным и там необходимо поднять один важный вопрос

Накануне приезда в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена к нему обратился за помощью незаконно осужденный в оккупированном Крыму украинец Алексей Бессарабов. Он попросил американского дипломата, чтобы президент США Джо Байден поднял тему украинских политзаключенных на будущей встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

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Об этом говорится в его обращении, которое есть в распоряжении Крым.Реалии.

По его словам, на данный момент вопрос освобождения украинских политзаключенных из Крыма почти не обсуждается на международном уровне.

"Мы, политзаключенные, зная о подготовке встреч президента Украины, а затем и президента США с российским президентом, считаем, что ключевой должна быть тема безусловного освобождения незаконно удерживаемых Россией лиц в колониях на территории России и Крыма. Это не вопрос политики, это вопрос восстановления минимального уровня доверия, чести и морали лидеров наций ХХI века", – говорится в обращении.

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Бессарабов отметил, что украинские узники Кремля почти забыты миром, а проблема Крыма не обсуждается ни в "нормандском формате", ни в минских переговорах, а только говорят о Донбассе.

В то же время он выразил благодарность, что в последние годы имена политзаключенных фигурируют в резолюциях Европейского парламента и в выступлениях представителей Постоянной миссии США в ОБСЕ.

"Нам остается только верить, что при наличии политической воли под влиянием США мы сможем обрести свободу", – добавил политзаключенный.

Напомним, украинцы Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны в октябре 2016 года за якобы диверсионную деятельность. В апреле 2019 года так называемый Севастопольский городской суд объявил Дудку и Бессарабова виновными в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (ст. 222, ч. 3; ст. 222.1, ч. 3; ст. 30, ч. 1; ст. 281 ч. 2, п. "а" УК РФ). "Крымским диверсантам" вынесли жесткий приговор в виде 14 лет лишения свободы и штрафа.