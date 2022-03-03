Повяжут свои или повторит судьбу Муссолини — сокурсник Путина предрек конец кремлевского диктатора

Юрий Швец дал эксклюзивное интервью журналисту Дмитрию Гордону

Сокурсник Путина дает неутешительные прогнозы для диктатора / Коллаж "Сегодня"

У Владимира Путина есть три варианта конца: мягкий и жесткие. Каждый случай описал сокурсник президента РФ, экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец в эксклюзивном интервью Дмитрию Гордону.

Бывший сотрудник органов разведки считает, что Путина сдадут приближенные:

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"Его свои повяжут. Тем самым это у них шанс. Во-первых, смыть с себя все прошлые грехи, потому что если они его повяжут и выдадут или подвергнут суду, каким бы он не был в России... Но главное, что повяжут и снимут с должности", — утверждает Швец.

Такой вариант собеседник называет "мягким случаем":

"На этом может строится и их договоренность с ним, что мы тебя не выдадим, мы будем судить здесь или на пенсию отправим или в сумасшедший дом, есть варианты".

Есть и более жесткая альтернатива. По словам Швеца, это так называемый метод правоохранителей США:

Жесткий случай — это когда его (Путина — Ред.) повяжут жестко. Американские полицейские говорят: "Мы можем сделать это easy или можем это сделать hard. Вот это и есть hard. Иногда на ум приходит Каддафи".

Третий — еще худший вариант, как говорит Швец. Он сравнивает главу РФ с итальянским диктатором Бенито Муссолини, которого казнили вместе с его любовницей, а на следующий день их тела были подвешены за ноги на автозаправке в Милане.

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