Путину боятся докладывать о провалах армии РФ в Украине – Bellingcat

Президент России даже не знает, что 100% украинцев негативно относятся к российским оккупантам

Путину не докладывают о позоре армии РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Окружение президента РФ Владимира Путина не сообщает ему полной информации о войне на территории Украины. Он не знает о провалах русской армии, потому что ему об этом боятся рассказывать.

Об этом сообщил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире телемарафона UAРазом.

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По его словам, Путин находится в информационном вакууме. По данным расследователя, президенту РФ боятся рассказывать о большинстве поражений и провалов.

"Если посмотреть на сегодняшние события, когда провалов намного больше (чем при обстреле Мариуполя в 2015 году, – ред.), то я уверен, что о них не сообщается. До Путина не доходит полная картина провала", – отметил Грозев.

В то же время он рассказал, что внутренние источники все больше готовы делиться информацией.

"В частности, они вчера поделились тем, когда Путина проинформировали, что восемь ракет (из тех, которых уже нет в российском запасе) были выстрелены в Винницу, то президент РФ взбесился. Ведь раньше ему сообщали, что эти ракеты очень ценны. Поэтому я думаю , что что-то доходит, но большинство прячут от него", – добавил журналист.

По его словам, информация о том, что 100% украинцев негативно относятся к оккупантам, скорее всего, не доходит до него. Ему просто боятся об этом сообщать.

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Олигархи могут устроить протесты

Христо Грозев отмечает, что в России есть элита, которая недовольна происходящим. Даже для многих людей из окружения Путина, не включенного в милитари-список, эта война была неожиданностью.

"У них, конечно, будет мотивация что-то менять, используя недовольство людей, которое появится, когда матери поймут, что уже тысячи, а не сотни их сыновей мертвы. А мы уже будем ждать протестов, спонсируемых олигархами", – отметил он. журналист.

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