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"Пьяный скандал": депутат Ровенского облсовета и журналистка попали в ДТП (фото/видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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22 мая, 17:43
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Из-за пьяной езды у виновника ДТП отобрали внедорожник на нужды ВСУ
Александр Данильчук и Ольга Ферар быль в нетрезвом состоянии в авто
Александр Данильчук и Ольга Ферар быль в нетрезвом состоянии в авто

В Ровно депутат областного совета Александр Данильчук и его спутница – журналистка и пиарщица Ольга Ферар, находясь в состоянии алкогольного опьянения устроили ДТП.

Видео общения депутата и журналистки в социальной сети Facebook опубликовала прокурор.

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На замечания владелицы пострадавшего авто Ольги Лихач, которая работает в прокуратуре, девушка начала скандалить, а депутат с бутылкой в руке заявил, что он "все решает".

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"Инспекторы составили на водителя Toyota админпротоколы за совершение ДТП и управление в состоянии алкогольного опьянения, а еще составили протокол об управлении транспортным средством без документов", – прокомментировала патрульная полиция Ровенщины.

Спикер Ровенской ОВА Александр Полищук сообщил, что внедорожник изъят на нужды ВСУ.

"Автомобиль изъят. Как это было с сотнями других изъятых автомобилей у нетрезвых водителей. На Ровенщине все равны перед законом. Исключений нет. Это позиция начальника Ровенской ОВА Виталия Коваля. Его философия "Ровенская область – территория равных возможностей" касается и равной ответственности за свои поступки каждого человека, независимо от статуса, фамилий или должностей", – сказал он.

Авто будут забирать у пьяных

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях об усилении ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в условиях военного времени.

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