Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Колос - Шахтер: онлайн Колос - Шахтер: онлайн 🔥 Шевченко нашел работу Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💉 Депутаты - антивакцинаторы
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Пьяный водитель жестоко избил полицейского под Хмельницким: ему назначили психиатрическую экспертизу

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
7 ноября, 15:59
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нападающий пройдет стационарную экспертизу, предусматривающую длительное психиатрическое наблюдение
Мужчину отправили на психиатрическую экспертизу за драку с полицейским.
Мужчину отправили на психиатрическую экспертизу за драку с полицейским. / Фото: Коллаж: Сегодня

Суд назначил стационарную психиатрическую экспертизу мужчине, избившему заместителя начальника ГУНП в Хмельницкой области.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева.

Реклама

Мужчину направили в Киевский городской центр судебно-психиатрических экспертиз на период до конца срока досудебного расследования – до 5 декабря 2021 года. Стационарная экспертиза подразумевает длительное психиатрическое наблюдение в медучреждении.

Подробности инцидента

Это произошло вечером 4 июля. Тогда заместитель начальника полиции Хмельницкой области – начальник следственного управления находился на пассажирском сиденье автомобиля AUDI Q7, которым управляла его жена. Они ехали из села Берегели к автодороге Н-03 сообщением Хмельницкий-Староконстантинов.

Навстречу ехал Volkswagen Touareg, водитель которого, опустив стекло, жестом руки приказал жене полицейского остановиться. Затем он пьяный и с бутылкой пива подошел к AUDI и стал оскорблять правоохранителя. Последний в ответ представился, показал служебное удостоверение и сказал, что молодой человек нарушает правила дорожного движения, управляя машиной пьяным, поэтому он вызывает патрульных из ближайшего участка.

Реклама

Началась потасовка

Пьяный водитель толкнул полицейского на землю, наклонился и сжал шею, удерживая его на земле и не давая подняться. Из Volkswagen вышел еще один человек. Пользуясь тем, что пострадавший удерживается ногой, нанес ему не менее 8 ударов в переднюю поверхность грудной клетки и живот. Затем мужчины подняли полицейского и затолкали в AUDI, а на прощание один из них еще ударил пострадавшего кулаком в лицо.

Нападавшие скрылись, но их задержали в тот же вечер – одного через 3,5 часа, а второго после полуночи.

Потерпевший полицейский получил легкие телесные повреждения, среди которых сотрясение мозга.

Реклама

Раньше мы писали:

  • В Одессе правоохранители подрались с водителем из-за того, что он отказался платить штраф за неправильную парковку.
  • В Киеве водитель маршрутки подрался с копами. ЧП произошло на проспекте Победы, недалеко от станции метро "Берестейская".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Дневник независимости 🇺🇦

7 ноября 1991. На страницах газет публикуют лозунги кандидатов в президенты Украины. Вот с какими лозунгами претенденты идут на выборы

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

153 131

заболело за неделю в Украине

0%

Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.19

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять