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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Пять депутатов от ОПЗЖ подали заявления на выход из состава фракции

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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24 марта, 15:56
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Спустя месяц после начала войны в Украине Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором было принято ряд решений
Из ОПЗЖ вышли еще пять нардепов
Из ОПЗЖ вышли еще пять нардепов / Фото: Коллаж: Сегодня

На внеочередном заседании парламента пять народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За життя" вышли из фракции. Об этом сообщил в Telegram- канале народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко

Заявления на выход из состава фракции подали:

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  • Валерий Гнатенко
  • Игорь Кисилев
  • Александр Лукашев
  • Владимир Мороз
  • Наталья Приходько

Также Антон Яценко вышел из фракции "Батькивщина".

15 марта народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива написал заявление о сложении депутатского мандата. И еще депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявление о своем выходе из депутатской фракции ОПЗЖ.

СНБО приостановил деятельность ряда партий

20 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: "Оппозиционная платформа – За житя"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо".

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Верховная Рада еще изучает решение Совета национальной безопасности о приостановлении деятельности партий, которые имеют связи с Россией.

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