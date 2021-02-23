Пять мифов по поводу индийской вакцины. Мы опровергли все

Во вторник, 23 февраля, пресс-служба Министерства здравоохранения заявила об регистрации в Украине вакцины Covishield, которая изготавливается в Индии по лицензии AstraZeneca. На данный момент полмиллиона доз вакцины уже в Украине, так что добровольная вакцинация стартует буквально со дня на день.

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К сожалению, вокруг индийской вакцины возникло немало спекуляций, Covishield мгновенно обросла домыслами и мифами. Мы рассмотрели самые главные и пришли к выводу, что все они, мягко говоря, не соответствуют истине.

Вакцина не прошла клинические испытания

Поскольку речь идет о вакцине, произведенной по лицензии Astra Zeneca, то все испытания индийская вакцина прошла. Клинические испытания представляют собой трехфазный процесс, во время которого определяют, насколько эффективна иммунная реакция вакцины и не дает ли она нежелательных побочных эффектов. Так вот, высокая эффективность Covishield доказана данными исследований третьей фазы, которые проводились в Бразилии и Великобритании. По сути, Covishield – это просто местное название вакцины Oxford-AstraZeneca, разработанной в Британии.

Это дженерик

Вакцину неправильно называть дженериком, потому что этот термин относится только к химическим средствам. Дженериком называют лекарственный препарат, чей активный фармакологический ингредиент идентичен (ну, почти) ингредиенту в другом лекарственном препарате. А вакцина представляет собой биологическое средство, а не химическое.

В частности, Covishield изготавливают из ослабленной версии вируса простуды (известного как аденовирус) шимпанзе. Конечно же, его модифицировали, чтобы он был максимально похож на коронавирус. Такая вакцина заставляет организм человека вырабатывать антитела для борьбы с COVID-19.

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Кроме того, дженерик создается без лицензии – в чем, собственно, и заключается смысл производства подобных препаратов.

Напомним, что вакцину Covishield производят по лицензии, а это означает, что индийскому производителю точно известна технология производства и он соответствует ее стандартам. Вторая страна, получившая лицензию AstraZeneca – Южная Корея. Точно также Венгрия запускает по лицензии производство российской вакцины Спутник V.

У этой вакцины низкая эффективность

Нет, она эффективна. Международные клинические испытания показали, что при введении половины дозы, а затем прививки полной дозой эффективность достигает 90%.

Однако неопубликованные данные свидетельствуют о том, что продолжительность промежутка времени между первой и второй прививкой действительно влияет на эффективность вакцины. Так, в группе, где промежуток времени между прививками был больше, эффективность после первой дозы достигает 70%.

Индийской медицине нельзя доверять

Нет, индийская медицина и фармакология демонстрируют соответствие самым высоким стандартам. Правда, тут есть нюансы. Индия огромная страна, и медицина там совершенно разная. Параллельно сосуществуют предприятия с самыми современными технологиями и те, которые применяют околонаучные и вовсе ненаучные методы.

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Что касается Института сыворотки крови, который, собственно и выпускает Covishield (на минуточку, 50 млн доз вакцин в месяц, а через год эта цифра увеличится вдвое) – это крупнейшее производство не только по масштабам Индии, но и в мире. И вообще, Индия производит 60% всех вакцин.

Вакцина неэффективна для пожилых людей

Неправда. Еще 10 февраля Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что AstraZeneca рекомендуется людям старше 65 лет. Эту рекомендацию подтвердил руководитель Оксфордской группы вакцин, профессор Эндрю Поллард. А вот эффективность прививок детям от 6 до 17 лет пока еще до конца не изучена, клинические испытания начались только недавно.

Напомним, что 23 февраля в 11:20 в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Индии с первой партией вакцины против коронавируса. Телеканал "Украина 24" показал первые кадры разгрузки. препарата.

Видео: "Украина 24"

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