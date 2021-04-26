Когда заработают магазины и транспорт – Киев и еще пять регионов готовятся ослабить карантин

Пять областей отметят майские праздники в красной зоне. Киев и четыре области могут снять ограничения перед Пасхой, а один регион – ужесточить

Хорошие новости о карантине, связанном с третьей волной пандемии: из "красных зон" на днях выйдут Киев и пять областей – Киевская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Харьковская. Эти регионы приближаются к показателям, которые позволяют снять ограничения перед Пасхой.

Когда выпускают из красной зоны?

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На сегодня "красные" – девять областей и Киев. Есть пять показателей, по которым регион входит в "красную" зону:

занятость коек с кислородом – более 65%;

кол-во ПЦР-тестирований на протяжении 7 дней – менее 300 на 100 тыс. населения;

уровень госпитализации на протяжении 7 дней – более 60 на 100 тыс. населения;

коэффициент выявления инфицированных – более 20%;

рост госпитализаций на протяжении 7 дней – более 50%.

Регион может выйти из красной зоны, если все показатели ниже пороговых не менее пяти дней подряд.

Какие регионы выйдут из красной зоны?

Киев может выйти из красной зоны до четверга. Для Киева отсчет пяти дней начался в воскресенье. Но снять ограничения могут и раньше. Например, Одесская область в воскресенье перешла в желтую зону, хотя в регионе уровень занятости коек с кислородом продержался на уровне ниже порогового всего лишь два дня.

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Средняя загруженность больниц в Киеве – 58%, из 38 ковидных больниц семь заняты на 80-100% . С реанимациями хуже – у 12 больниц нет мест. Еще три заняты на 80-90%. Однако уровень госпитализаций ежедневно падает на 20%.



Регионы в красной зоне эпидемической опасности на 26.04.21

Киевскую область в красной зоне держит только коэффициент выявления.

Регион может выйти из красной зоны, когда начнут больше тестировать. Сейчас в области коэффициент выявления – 29,9%. То есть, каждый третий тест – позитивный. Для выхода из красной зоны нужно, чтобы коэффициент опустился ниже 20%.

Запорожская область так само как и Киевская должна начать больше тестировать.

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В регионе коэффициент выявления – 26%. Но также в регионе превышен эпидпорог – 117%. Запорожская область может сбить эти показатели до конца этой недели, прогнозируют в Киевской школе экономики.

В Полтавской области больницы заняты менее, чем на половину.

Но уровень госпитализаций пока превышает пороговый на 4%. Через несколько дней он упадет, поскольку в области каждый день госпитализируют на 10-14% меньше.

Чтобы выйти из красной зоны остается увеличить число тестирования. На Полтавщине каждый четвертый тест – позитивен. До конца недели область может увеличить число тестов.

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Николаевская область держит в красной зоне только уровень госпитализаций.

Уровень госпитализаций в регионе – 68,7%. Он должен опуститься ниже 60%. Это может произойти в ближайшие дни, поскольку число госпитализаций ежедневно падает на 20%.

В Харьковской области занятость коек в регионе опустилась до допорогового уровня.

Однако уровень госпитализаций пока составляет 63,5. Если он опустится ниже 60 на 100 тыс. человек, то область может перейти в оранжевую зону.

Что изменится с переходом региона из красной зоны в желтую?

возобновят работу ТРЦ;

заработает транспорт, в Киеве можно будет ездить без спецпропусков;

будут работать кинотеатры, но заполненность – только 50%;

работа кафе, ресторанов, клубов будет разрешена до 0:00;

можно проводить массовые мероприятия (с некоторыми ограничениями), например, футбольные матчи, концерты;

разрешено проводить богослужения – на Пасху это актуально;

вузы начнут работать с некоторыми ограничениями, школы могут продолжить работать дистанционно.

Какие регионы останутся "красными" на Пасху?

Донецкая область. На сегодня этот регион в оранжевой зоне, но здесь уже самая высокая занятость мест в больницах по Украине. Эпидпорог превышен на 74%, уровень госпитализаций давно превышен – 69,8 на 100 тыс. нас., а занятость коек в больницах достигла почти 70%.

"Донецкая область в повышенном уровне опасности. Мы видим, что загруженность коек приближается к критической, хотя заболеваемость стабилизировалась и незначительно спадает. Но загрузка ресурсов – на высоком уровне", – отмечает Юрий Ганиченко.

Житомирская область. Хотя уровень госпитализаций падает , а занятость коек в больницах опустилась до 53% – в регионе все еще высокий уровень госпитализаций – 74,8 на 100 тыс. нас. А эпидпорог превышен на 17%.

Фото: promin.cv.ua

Сумская область. В регионе сокращается число госпитализаций, но оно все еще высоко – 80,9 на 100 тыс. нас. В области также превышен коэффициент выявления.

Черниговская область. В области каждый день сокращается уровень госпитализаций на 20%, а занятость коек менее 65%. Однако этого мало, чтобы выйти из красной зоны. Уровень госпитализаций пока значительно превышает пороговый и составляет 74 на 100 тыс. нас.

Хмельницкая область. В регионе занятость коек уже ниже порогового, однако уровень госпитализаций превышает норму: вместо 60 – 99,4 госпитализаций на 100. тыс. человек.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что модель адаптивного карантина не будет меняться на майские праздники. Однако украинцам следует проявить ответственность и избегать массовых скоплений. Минстр здравоохранения Максим Степанов тоже заявил, что правительство пока не планирует вводить специальный режим на пасхальный период.

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