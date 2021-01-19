Пять участников беспорядков в Новых Санжарах приговорили к 5 годам лишения свободы

Шесть человек заплатят штраф

Суд приговорил пятерых из 13 фигурантов, от действий которых пострадали работники полиции в ходе беспорядков в Новых Санжарах в феврале 2020 года, к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием на год.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Еще четырех участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух человек, причастных к хулиганским действиям, обязали уплатить штрафы.

Двое фигурантов дела были освобождены от уголовной ответственности, поскольку впервые совершили уголовное преступление и "перестали быть общественно опасными".

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Напомним, в феврале 2020 года в Новых Санжарах Полтавской области прошли акции против размещенияв Медицинском центре Национальной гвардии людей, эвакуированных из Китая в связи с эпидемией коронавируса в этой стране.

Местные жители считали, что медицинской центр не имеет соответствующего оборудования и в случае вспышки коронавируса это станет настоящей катастрофой.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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