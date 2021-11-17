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Пять украинских городов могут остаться без газа – причина

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
17 ноября, 08:02
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Речь идет о приграничных городах, которые пострадают после запуска российского газопровода "Северный поток-2"
Пять украинских городов могут остаться без газоснабжения в ближайшее время.
Пять украинских городов могут остаться без газоснабжения в ближайшее время. / Фото: Коллаж: Сегодня

Есть риск, что запуск российского газопровода "Северный поток-2" приведет к тому, что пять украинских пограничных городов останутся без газоснабжения.

Об этом говорится в заявлении Оператора ГТС Украины.

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Каждый запуск газопровода Газпрома в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита.

"Существует значительный риск, что запуск Северного потока-2 приведет к аналогичным последствиям, и украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа. В результате, пять городов на украино-российской границе сразу потеряют газоснабжение, а способность Украины импортировать газ из европейских стран значительно ограничится" , – говорится в сообщении.

Какие именно города в зоне риска

В комментарии изданию Liga.net пресс-служба энергетической компании уточнила, что говорится о пяти городах на границе с Молдовой и Россией.

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"Проблема в том, что газ к ним поступает через территорию Молдовы (Могилев-Подольский, Винницкая область) или через газопроводы-отводы, к которым подключены на территории Российской Федерации (г. Волчанск, Харьковская обл, с. Воеводское и пгт Троицкое, Луганская) обл). И также существуют риски для части пограничных потребителей Одесской области, получающих газ с территории Молдовы", – сообщили в компании.

То есть речь идет о таких населенных пунктах:

  • г. Могилев-Подольский (Винницкая область).
  • г. Волчанск (Харьковская область),
  • с. Воеводское (Луганская область),
  • пгт Троицкое (Луганская область).

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