Сегодня день женщин в науке: рассказываем об успешных женщинах-ученых Украины

Украина занимает 12 место по количеству женщин-ученых в рейтинге среди 41 страны мира

11 февраля отмечают Международный день женщин и девочек в науке. Праздник ввели с целью достичь полного и равного доступа женщин и девочек к науке. Дело в том, что в мире среди ученых только 28% женщин. В Украине больше – 45%. Основная причина такого распределения – стереотипы, что наука не женское дело.

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"Сегодня" рассказывает о пяти успешных украинках в науке.

Элла Либанова

ученая в области социоэкономики, демографии и экономики труда, академик Национальной академии наук Украины. Возглавляет отделение экономики НАН Украины и Институт демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи

Элла Либанова / Фото: Facebook

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Элла Либанова изучает демографические процессы, бедность и развитие общества.

Она основатель нескольких новых для национальной науки направлений исследований: рынок труда, бедность и социальное отторжение, развитие общества, которые превратились в самостоятельные научные школы.

Благодаря Элле Либановой в НАН восстановили Институт демографии, который существовал в 1919-1938 гг. при Украинской академии наук, и возглавлял его в то время ученый-демограф Николай Птуха.

В 2009 г. она стала академиком НАН Украины по специальности "социоэкономика" и возглавила отделение экономики НАН Украины. Женщина-академик в области экономики – такое в Украине тогда произошло впервые. Также Элла Либанова стала первой женщиной на посту академика-секретаря отделения НАН Украины.

Ученая ввела методику измерения человеческого развития на уровне областей, которая сейчас используется Госкомстатом Украины для ежегодных расчетов.

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Также Элла Либанова соавтор докладов о человеческом развитии в Украине, которые готовятся под эгидой ООН.

Работы Эллы Либановой насчитывает более 500 научных работ, в том числе более 60 в международных изданиях ООН, Всемирного банка, ЮНИСЕФ, ПРООН, Международной организации труда, Международной организации по миграции, Фонда народонаселения ООН и т. д.

Читайте интервью с Эллой Либановой на сайте "Сегодня": Почему украинцы вымирают миллионами и какое будущее нас ждет: интервью с главным демографом Эллой Либановой (рус.)

Нана Войтенко

ученая-нейрофизиолог, заведующая отделом сенсорной сигнализации Института физиологии имени А.А. Богомольца НАН Украины, доктор биологических наук, профессор

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Нана Войтенко изучает возникновение и распространение боли. Она родилась в 1968 году в Баку (Азербайджан). Окончила аспирантуру Института физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины.

В 1997-2003 гг. Нана Войтенко работала в США над научными проектами. В Украину Войтенко вернулась после получения гранта. Это позволило открыть лабораторию в Украине и продолжать работу здесь.

В лаборатории Войтенко исследуют патологические изменения нервной системы в условиях экспериментального сахарного диабета, особое внимание обращая на молекулярные и клеточные механизмы повреждения нервных клеток.

Нана Войтенко – одна из самых авторитетных нейрофизиологов Европы. По базе данных Scopus, ее научные работы цитировались более 1000 раз.

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Ольга Броварец

ведущий научный сотрудник отдела молекулярной и квантовой биофизики Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, доктор физико-математических наук

Ольга Броварец. Фото: nas.gov.ua

Родилась в Нежине Черниговской области в 1986 году. В 2016 году стала самым молодым доктором физико-математических наук Украины в возрасте 29 лет.

Ольга Броварец работает в междисциплинарных направлениях молекулярной биологии, молекулярной физики, химической физики и квантовой химии, в том числе изучает механизмы возникновения спонтанных точечных мутаций в ДНК. Ольге Броварец удалось доказать, что можно запрограммировать раковую клетку на "самоубийство". Ученая считает, что это может стать предпосылкой для разработки лекарств от рака.

Татьяна Татарчук

доцент кафедры химии факультета естественных наук Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника

Татьяна Татарчук. Фото: соцсети

Ученая возглавляет Учебно-научный центр химического материаловедения и нанотехнологий. Сейчас она занимается украинско-польским научный проектом "Фотокаталитические гибридные системы для очистки воды" совместно с учеными Ягеллонского университета в Кракове. Ученые разрабатывают материалы в виде порошков и фильтров, которые будут очищать воду от органических и неорганических токсикантов.

При этом ученая ставит цель, чтобы токсичные примеси полностью разрушались до безвредных компонентов: углекислого газа, воды и азота.

В научном центре, который возглавляет Татарчук, уже разработали сорбенты для очистки воды от тяжелых металлов и токсичных органических веществ. Например, существуют сорбенты, которые позволяют очищать воду от стронция, никеля, хрома, от радионуклидов. Их действие подтверждено научными исследованиями и публикациями.

Кроме того, в центре разработали магнитные сорбенты, которые можно легко отделить от воды, тогда порошок легко удалить, и вода остается чистой.

Анна Соина

ведущий инженер-исследователь отдела радиофизики геокосмоса Радиоастрономического института

Анна Соина. Фото: соцсети

Анна Соина исследует электромагнитные характеристики окружающей среды и электромагнитную экологию.

Она участница 25-й научной экспедиции на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский". На станции выполняет обязанности озометриста: проводит измерения концентрации озона для мониторинга изменений "озоновой дыры" над Антарктидой. Занимается гидрометеорологическими и океанографическими исследованиями. Кстати, в Украине женщинам участвовать в экспедициях впервые позволили только в 2019 году.

Конечно, успешных женщин-ученых в Украине больше пяти. В Украине среди ученых – 45% женщин. Наша страна занимает 12 место по количеству женщин-ученых в рейтинге среди 41 страны мира. Больше всего женщин-ученых в области общественных (65,8%), медицинских (65,2%), гуманитарных (60,3%) наук, в области технических наук – 34,1%.

Ранее "Сегодня" писал о молодых украинских ученых, продвигающих науку в Украине вперед.

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