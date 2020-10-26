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Пять вопросов Зеленского: в Чернигове мужчина похитил бланки опроса

26 октября, 02:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Правонарушитель выбросил заполненные бланки опроса

На местных выборах 25 октября полиция задержала мужчину, который пытался похитить коробку с бланками опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщает Нацполиция.

В правоохранительных органах сообщили, что у женщины, которая проводила опрос у одного из избирательных участков, неизвестный мужчина выхватил коробку с заполненными бланками и убежал.

В течение часа в полицию поступило еще одно похожее сообщение из другого района Чернигова. Оказалось, что к обоим правонарушениям причастен местный житель.

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По словам мужчины, коробку с бланками он выбросил. На него составлен административный протокол за хулиганство.

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Напомним, ранее в полиции уже заявляли, что поступают жалобы на опрос Зеленского. Например, в Сети появилось видео, на котором мужчина заполняет несколько анкет и засовывает их в ящик.

Также мы писали о том, что Киевский окружной административный суд отказался отменить всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского.

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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