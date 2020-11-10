Работа КСУ остановлена: судьи снова не смогли провести заседание

После того, как некоторые судьи отказались ходить на заседания Конституционного Суда, сегодня снова не хватило людей для кворума, чтобы рассматривать важные конституционные представления.
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Так, сегодня было запланировано рассмотрение Большой палатой Конституционного Суда дела по конституционному представлению 142 народных депутатов относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины – речь идет о понятии "достойные условия жизни".
Также было сорвано рассмотрение дела по конституционному представлению 46 народных депутатов относительно официального толкования положений первого предложения ч. 1 ст. 13 и ч. 1 ст. 14 Конституции (касающихся земельной реформы, а именно – принадлежности земли).
Сорвалось рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по представлению 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Уголовного процессуального кодекса – речь о спецконфискации.
"Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", – заявили в суде.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне было сорвано заседание КСУ по земельному закону. 9 ноября на заседании отсутствовали четверо судей – двое по болезни, еще двое покинули заседание. Таким образом работа Конституционного Суда продолжает оставаться заблокированной.
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