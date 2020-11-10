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Работа КСУ остановлена: судьи снова не смогли провести заседание

10 ноября, 14:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

КСУ должен был рассмотреть жалобы депутатов по спецконфискации и земельному закону

После того, как некоторые судьи отказались ходить на заседания Конституционного Суда, сегодня снова не хватило людей для кворума, чтобы рассматривать важные конституционные представления.

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Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Так, сегодня было запланировано рассмотрение Большой палатой Конституционного Суда дела по конституционному представлению 142 народных депутатов относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины – речь идет о понятии "достойные условия жизни".

Также было сорвано рассмотрение дела по конституционному представлению 46 народных депутатов относительно официального толкования положений первого предложения ч. 1 ст. 13 и ч. 1 ст. 14 Конституции (касающихся земельной реформы, а именно – принадлежности земли).

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Сорвалось рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по представлению 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Уголовного процессуального кодекса – речь о спецконфискации.

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"Рассмотрение дел отложено в связи с отсутствием кворума", – заявили в суде.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне было сорвано заседание КСУ по земельному закону. 9 ноября на заседании отсутствовали четверо судей – двое по болезни, еще двое покинули заседание. Таким образом работа Конституционного Суда продолжает оставаться заблокированной.

Видео: Сегодня

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КСУ Конституционный суд

Источник: Сегодня

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