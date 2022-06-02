Работа партизанов? В Бердянске прогремели взрывы в районе порта (фото, видео)

В нескольких районах города от взрывной волны дрожали окна

В порту Бердянска слышны взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченном Бердянске Запорожской области прозвучало несколько взрывов. По предварительным данным, украинскими партизанами уничтожен один из военных грузов оккупанта. При этом сами противники говорят другое.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Украина 24".

Реклама

Что известно?

По словам очевидцев, первый взрыв был около 13:20, а второй минут через 10-15 после первого.

Отмечается, что взрыв был очень сильный. В нескольких районах города от взрывной волны дрожали окна.

По предварительным данным, украинские партизаны уничтожили один из военных грузов оккупанта. Сейчас информация проверяется.

Реклама

При этом оккупационные власти Бердянска заявляют, что взрывы в порту связаны с разминированием.

Красиво горит: подбитый российский корабль в Бердянске видно из космоса

Внимание компании Maxar привлекли последствия украинского удара по российским кораблям возле Бердянска.

Реклама

"Сегодняшнее (25 марта) изображение украинского портового города Бердянск, на котором виден сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль класса "Аллигатор". Огонь/дым поблизости и рядом с резервуарами для хранения топлива", – описывают фото в Maxar.

Ранее мы писали: