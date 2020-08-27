Работа школ в условиях карантина: Степанов назвал главные правила

Министерство здравоохранения подготовило детальные рекомендации о работе учебных заведений в условиях карантина. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

"Для учеников 1-4 классов передвижение по учебным заведениям разрешается без использования маски или респиратора. В регионах "оранжевого" уровня противоэпидемиологической опасности учителям рекомендуется во время уроков использовать защитные щитки. В "желтой" или "зеленой" зоне – просто придерживаться соответствующей дистанции. Допуск учителей на работу – только после проведения термометрии. В случае подтверждения коронавирусной болезни у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию", – напомнил министр об основных противоэпидемических правилах работы для учебных заведений.

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Также Степанов отметил, что дозаторы и антисептики должны находиться только на входе, в дальнейшем "мы рекомендуем мыть руки после каждого урока". Температуру на входе будут проверять у всех без исключения работников учебного заведения, не только у учителей.

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"Обычно в школе есть не один вход и выход. Мы рекомендуем максимально открыть все входы и выходы, разработать маршруты, чтобы, например, дети из младших классов заходили через один вход, дети старших классов – через другой вход", – рассказал министр.

В школьных столовых не рекомендуется питание по типу "шведского стола". Все работники кухни должны использовать маски.

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"Необходимо составить соответствующий график, какие классы когда находятся в столовой. За столом должно находиться не более 4 детей с расстоянием друг от друга не меньше хотя бы одного метра", – сказал он.

Правила карантина в школах

Ранее Министерство здравоохранения уже обнародовало постановление главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко №50, в котором содержаться обновленные противоэпидемические правила работы для учебных заведений во время эпидемии COVID-19.

Как известно, Кабинет министров продлил до ноября действие адаптивного карантина в Украине.

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