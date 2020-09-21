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Работавшего на СБУ московского копа внесли в списки на обмен

21 сентября, 22:50

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украина внесла в списки на обмен еще двух человек

Украина внесла в списки на обмен удерживаемыми лицами бывшего российского полицейского, который работал на украинские спецслужбы. Об этом сообщил экс-политзаключенный, журналист Роман Сущенко в эфире Радио НВ, передает "Лига".

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Кроме того, в списки внесен бывший украинский футболист.

Сущенко назвал случай полицейский из Москвы Алексея Житкова уникальным, поскольку он сам обратился к украинским спецслужбам с предложением сотрудничества.

"Он, работая в полиции Москвы, предложил услуги нашим спецслужбам, и работал на них. Его арестовали, дали большой срок", – рассказал журналист.

Сущенко добавил, что, по словам россиянина, его разоблачили в результате утечки информации из украинских спецслужб.

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В то же время бывшего футболиста, по словам экс-политзаключенного, арестовали по надуманным обвинениям.

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Сущенко надеется, что все 135 внесенных в списки удерживаемых украинских граждан вернутся домой.

Напомним, в конце лета президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина спустя две недели после договоренности о новом обмене пленными 100 на 100 так и не получила соответствующие списки от Россиии оккупационных администраций на Донбассе.

Мы также сообщали, что в конце июля в оккупированном Крыму в городе Севастополь ФСБ России задержала российского военнослужащего, который якобы сотрудничал с украинской разведкой.

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Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Россия полицейский списки обмен пленными
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