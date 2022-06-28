Работник ТЦ в Кременчуге объяснил, как чудом выжил после ракетного удара (видео)

Во время воздушной тревоги он с коллегой вышел из помещения

Житель Кременчуга смог выжить после ракетного удара по ТЦ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пострадавший от ракетного удара в ТЦ "Амстор" житель Кременчуга Александр рассказал, как обстрел российских войск застал его посреди рабочего дня. В настоящее время он находится в больнице с ранениями. Признается, что он чудом выжил.

Об этом сообщает местное издание "Кременчугская газета".

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Мужчина рассказал журналистам, что работал в магазине бытовой техники и электроники, расположенном в ТЦ. Когда раздалась воздушная тревога, он с товарищем вышел на перекур.

"Я держал телефон в руке и потом 2 минуты потемнения в глазах. Черный дым. Я начал ползти на коленках – увидел дырочку, где солнце светило и мозг начал работать, что нужно спасаться. Меня, скорее всего, выбросило под машину и это меня спасло" , – убежден пострадавший.

По его словам, у другого мужчины, выходившего с ним на перекур, контузия и травмы. Он также находится в больнице.

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"Я "родился в рубашке". Там небольшой перелом стопы, обломком порезало ноги, контузия – уши заложило, но голова понимает. Я чудом выжил. Я молю Бога, чтобы остановилось сердце каждого русского мужчины, чтобы этой нации не было на земле", – говорит Александр.

Как рассказал пострадавший, одного из продавцов магазина мощной взрывной волной выбросило через забор к заводу.

Камеры наблюдения зафиксировали момент прилета ракет

В Сети появилось видео момента взрыва в результате ракетного удара по Кременчугу. Его сняли камеры наблюдения с расстояния около полукилометра. Обломки снаряда долетели даже до камер.

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На видео можно увидеть, как люди реагируют на прилет. Видео снято в парке у озера, которое расположено в нескольких сотнях метров от ТЦ "Амстор".

После прилета люди падали на землю, разбегались в разные стороны, закрывали собой детей, а один человек даже прыгнул в озеро. Также видно, как в воду и тротуар падают обломки.

По последним данным, число жертв ракетного удара возросло до 18. Без вести пропавшими считаются 21 человек. Еще 59 человек получили ранения, 25 человек госпитализированы.

Ранее глава МВД Денис Монастырский заявил, что большинство найденных тел еще не опознаны, поскольку сильно обгорели. По его словам, спасатели попытаются разобрать завалы до завтрашнего утра, тогда будет известно окончательное количество погибших.

Сайт "Сегодня" писал, что президент Украины после удара по Кременчугу назвал россиян "отмороженными террористами" и призвал мир признать Россию государством – спонсором терроризма.