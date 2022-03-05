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Работник "Укрпочты" сбил российский Су-35 за десятки миллионов долларов (фото)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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5 марта, 16:26
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Дорогущий российский истребитель был сбит старенькой "Иглой"
Сергей Чижиков устроил взбучку оккупантам. Коллаж "Сегодня"
Сергей Чижиков устроил взбучку оккупантам. Коллаж "Сегодня"

Мобилизированный из "Укрпочты" капитан сбил российский самолет, который бомбил Чернигов. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Новейший самолет оккупантов Су-35 (стоимость которого 40-65 млн долларов) сбил в небе над Черниговом ветеран Сергей Чижиков с помощью ПЗРК "Игла-1". Нормально так доставил. Гордимся нашим героем", – говорится в сообщении.

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Сергей Чижиков. Фото: facebook.com/ukrposhta

Стоит отметить, что "Игла" была разработана еще в далеких 70-х годах, но перед ней не устоял пафосный российский истребитель.

Самолет Су-35

Самый мощный авиационный комплекс РФ поколения 4++ с технологиями истребителей пятого поколения.

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Многоцелевой сверхманевренный одноместный истребитель Су-35 предназначен для поражения воздушных, наземных (надводных) целей противника, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, а также для ведения воздушной разведки.

Су-35 оснащен уникальными бортовой радиолокационной системой управления, оптико-локационной станцией, бортовым комплексом обороны, способен управлять групповыми действиями авиации в воздухе, а также применять новейшие управляемые авиационные ракеты.

Украина продолжает крошить авиацию оккупантов

Только сегодня украинские защитники возле Чернигова сбили вражеский самолет. Пилот после катапультирования был схвачен. Оказалось, что ранее он бомбил населенные пункты Сирии и даже делала совместные фото с Башаром Асадом.

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Также под Николаевом были сбиты четыре вражеских вертолета. Примечательно, что три из них сбил один наш зенитчик.

Все на том же николаевском направлении ВСУ сбили самолет оккупантов – пилот тоже задержан.

Украинские военные сбили российский вертолет из переносного зенитно-ракетного комплекса. Он очень низко летел и стал отличной мишенью для нашей ракеты.

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Истребитель техники врага. Экс-футболист львовских «Карпат» Виталий Сапило был командиром танкового взвода, который уничтожил более 30 единиц техники врага. Герой Украины (посмертно). Погиб во время авиаудара.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Подполковник Круглов Андрей. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет, получив прозвище “снайпер-ракетчик” и звание Герой Украины.
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