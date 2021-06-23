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В Украине стартует вакцинация сотрудников крупных компаний – когда начнут

23 июня 2021 12:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

МОЗ увеличивает количество бригад для прививок и готовит новые форматы

/ Фото: Сегодня

На этой неделе стартует вакцинация компаний, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих привиться.

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Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Министерство здравоохранения постоянно увеличивает количество бригад для прививок и готовит новые форматы, чтобы как можно больше украинцев имели возможность получить вакцину", – пишет он.

Стоит отметить, что вакцинация работников компаний поможет уменьшить передачу вируса внутри коллективов и способствовать их безопасной работе.

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"Призываю руководителей предприятий воспользоваться такой возможностью и обезопасить себя и своих работников", – добавляет Шмыгаль.

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Обновляется…

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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