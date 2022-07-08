Рада доработает закон о выезде военнообязанных — подробности от Жданова

Украинцев могут вызывать из-за границы в Украину

Олег Жданов прокомментировал законопроект о выезде военнообязанных за границу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде сейчас находится на доработке нашумевший в апреле законопроект, который, в случае принятия обяжет военнообязанных украинцев, пребывающих за границей, срочно вернуться в Украину.

Как сообщил нам военный эксперт Олег Жданов, на его взгляд, теперь будут обговариваться сроки наказания для тех, кто не вернется во время мобилизации в Украине.

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"Суть документа останется – невозвращение в Украину будет чревато уголовной ответственностью. Сказать, когда он будет принят – сложно. Фактически такая норма существует в "Законе об обороне". Там сказано, что, если оглашается общая мобилизация, то обязанность гражданина – явиться в военкомат и обновить свои данные. Чтобы явиться в военкомат, то, соответственно нужно быть на территории Украины. И уже военкомат решает – призывать гражданина или ждать вызова. Посмотрим, что в парламенте хотят исправить. В проекте закона указана уголовная ответственность. Что они напишут сейчас – сказать сложно".

Напомним, в варианте проекта закона, который был подан в Раду в апреле, предусматривается от 5 до 10 лет тюрьмы для тех, кто после введения военного положения не вернулся в Украину в течение 15 дней. На сегодняшний день закон не принят.

В то же время, по данным Госпогранслужбы пассажиропоток на въезд сейчас превышает поток на выезд – за один из последних дней выехали из Украины 36 тыс. человек, приехали – 37 тыс.

Ситуация с военнообязанными

Напомним, 6 июля президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отменить порядок получения военнообязанными разрешений на перемещение между областями Украины.

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Валерий Залужный обратился к украинцам и напомнил, что в условиях войны они нужны своему государству.

Советник главнокомандующего ВСУ по юридическим вопросам Евгения Рябека рассказала, что военнообязанные украинцы при смене места жительства должны уведомить соответствующие органы, однако могут передвигаться по Украине без получения разрешений.