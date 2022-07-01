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Рада на время военного положения упростила регистрацию рождения и смерти

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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1 июля, 15:15
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Законопроектом вносятся изменения в Гражданский процессуальный Кодекс
Рада приняла во втором чтении законопроект №7310
Рада приняла во втором чтении законопроект №7310 / Фото: Коллаж: Сегодня

На территориях, где действует чрезвычайное или военное положение, упрощено установление фактов рождения и смерти. Законопроект №7310 сегодня поддержали нардепы на заседании Верховной Рады.

Законопроектом предусматривается

  • изменения в Гражданском кодексе, которые позволят родственникам, родителям или законным представителям подавать заявление о факте смерти или рождения в любой суд независимо от места жительства заявителя;
  • безотлагательное рассмотрение таких дел в суде, а принятое решение подлежит немедленному исполнению;
  • решение суда о факте смерти или рождения может быть обжаловано в соответствии с общим порядком Гражданского кодекса.
  • обжалование при этом не будет приостанавливать исполнение решения суда, а заявителей в этом случае освободят от уплаты судебного сбора.

Как получить помощь

  • Во время войны в Украине для многих людей актуальным стал вопрос денежной помощи на погребение. Такую помощь могут получить лица, организовавшие процесс захоронения умершего, учитывая, к какой категории лиц принадлежал умерший.

"Сегодня" также писали, можно ли получить наследство во время войны, и рассказывали, что такое завещание с условием.

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