Работодатель "на дом": что внесли в новые правила дистанционной работы

Дистанционную работу в Украине решили урегулировать законодательно. Ведь одно дело, когда сотрудники могут работать удаленно и это никак не влияет на результат работы, поскольку имеются четкие критерии, а другое дело – перепрофилирование специальностей, которые должны работать именно в конкретно созданных условиях. И не факт, что удаленная работа будет такой же качественной. Ведь условия работы сотрудника – одна из составляющих качественного результата.

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А как понять и законодательно обосновать, имеет ли сотрудник все необходимые условия для дистанционной работы? Ведь в условиях жесткой конкуренции, в том числе и на рынке труда, у работодателей, в большинстве случаев, нет времени разбираться, почему та или иная работа была выполнена некачественно. Сотрудника увольняют из-за "профнепригодности", а защитить себя, даже в случае, когда он работает официально или по контракту – сотрудник не может.

В итоге – депутаты зарегистрировали проект закона, в котором прописаны правила работы украинцев на удаленной работе. Например, работодатель может прийти домой к сотруднику и проверить, есть ли у него условия для работы на дому.

Сайт "Сегодня" разобрался, как изменится работа на дому, какие права и обязанности появятся у работников

Дистанционка стала опасной

Дистанционная работа стала едва ли не единственным выходом практически для всех сфер малого и среднего бизнеса после введения жесткого карантина в Украине. Но именно в тот момент с удаленной работой возникало немало проблем, которые касались не только самой возможности работы из дому. Речь идет также и о системе безопасности компаний. Ведь к внутренним данным баз даных приходится давать доступ для входа извне. А чем больше "дыр" – тем выше риск хакерской атаки.

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Самым сложным стало перевести большое количество сотрудников на "удаленку", рассказывает Надежда Омельченко, вице-президент компании "ИТ-Интегратор".

"Если раньше удаленным доступом пользовались единицы, то буквально за неделю нужно было организовать его для сотен, а в некоторых случаях для тысяч сотрудников", – рассказывает Надежда Омельченко.

Часто оборудование для удаленного подключения сотрудников к корпоративным сетям просто не выдерживало нагрузки, говорят работодатели. Параллельно нужно было организовать контроль за действиями работников и защиту от утечки корпоративной информации.

"Мы – ИТ-компания и поэтому собственными силами быстро и без задержек перевели сотрудников на удаленную работу. Но мы столкнулись с проблемными организационными факторами. Первое время некоторым нашим сотрудникам было достаточно сложно наладить нормальный рабочий процесс. Ведь, члены семьи и домашние животные тоже оставались дома. Впоследствии, конечно же, и этот вопрос был решен", – добавляет Надежда Омельченко.

Сейчас компания работает по гибкому графику – три дня недели сотрудники в офисе, два дома.

Фото: pexels.com

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Были и другие проблемы. Например, у работника дома мог сломаться компьютер, пропасть интернет, электричество или случиться что-то либо еще. Такие случаи в трудовом законодательстве не учтены, как и правила работы на дистанционной форме, говорит Николай Дорошенко, директор компании DvaCom.net.

"Понятия "дистанционная" и "надомная" работа не различались вообще. Работодатель не может выразить свои претензии при возникновении проблемных ситуаций или недопониманий", – отмечает Николай Дорошенко.

Верховная Рада еще в марте ввела в законодательство понятия "удаленной" и "надомной" работы. Но изменения принимались в спешке без учета других особенностей трудового законодательства, говорит Алеся Павлинская, советник-практик трудового и корпоративного права M&A АО Arzinger.

"В моей практике у работодателей и работников начало возникать много вопросов относительно толкования новых норм и их соотношение с уже существующими. Например, возникали вопросы, как знакомить работников с приказами работодателя дистанционно, как обеспечить требования по охране труда в личном доме работников, как определять рабочее место работников (согласно ст. 25 КЗоТ при заключении трудового договора запрещается требовать число и сведения о регистрации места проживания ) и другое", – прокомментировала Алеся Павлинская.

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Что пишут в новых правилах

Нардепы решили исправить ситуацию и уточнить правила работы удаленно в законопроекте №4051. Если он будет принят, то появится четкое разграничение, что такое "дистанционная работа" и "работа на дому".

Дистанционная работа – это когда работник выполняет работу не в помещении работодателя, а сам выбирает, где работать и сам отвечает за безопасность и наличие условий для труда. Дистанционная работа может чередоваться с выполнением работы на территории работодателя.

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Надомная работа - работник работает дома и не может сменить место работы без ведома работодателя. При этом работодатель должен обеспечить сотрудника техникой и инструментами для выполнения работы.

При "надомной работе" на сотрудников "распространяется общий режим работы предприятия", если в трудовом договоре не прописаны иные условия. При "дистанционной работе", наоборот, работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, на них не распространяются правила внутреннего трудового распорядка.

В этом же проекте закона прописаны новые права и обязанности работодателей и сотрудников:

работодатель может проверять жилищно-бытовые условия работника на наличие безопасных условий для надомной работы;

надомная работа не должна влиять на зарплату или права сотрудника;

работодатель обязан вести учет всех работников, которые работают дома, а также вести регистрационные листы рабочих задач, поручаемых сотруднику (в таком листе указывается время на выполнение задачи, тарифная ставка оплаты труда, а также расходы, которые возникли у работника из-за надомной работы и размер выплаченной компенсации);

работодатель имеет право при составлении трудового договора об удаленной работе получать данные о том, где живет сотрудник, или о месте, где он будет работать;

сотрудник несет полную материальную ответственность за технику и инструменты, который предоставляет работодатель для работы из дома;

сотрудник, который работает удаленно, должен иметь возможность изучить внутренний трудовой распорядок, коллективный договор, другую документацию, регулирующую рабочие отношения;

работодатель должен ознакомить удаленного сотрудника с правилами охраны труда, в частности, с помощью видеосвязи;

работник, у которого есть ребенок до трех лет, имеет право работать дистанционно.

В целом законопроект не вносит каких-то революционных изменений, а лишь уточняет и упорядочивает изменения по дистанционной и надомной работе, а также гибкому режиму работы, которые были введены в марте, отмечает Алеся Павлинская, советник-практик трудового и корпоративного права юридической компании M&A АО Arzinger.

"Законопроект устраняет несколько правовых коллизий. Например, что предупреждать о переходе на гибкий режим или дистанционную работу нужно за два месяца (по общему правилу для изменений существенных условий труда). В условиях карантина это нереально, поэтому все на практике закрывали глаза на это нарушение. Законопроектом четко регулируется возможность не соблюдать двухмесячного срока как раз на время угрозы распространения пандемии и других чрезвычайных ситуаций", – отмечает Павлинская.

В целом работодатели считают, что законопроект упростит рабочие взаимоотношения с сотрудниками. Как минимум, он разграничивает понятия дистанционной работы и работы из дома, и уже более четко регулирует права и обязанности как работников, так и работодателей.

"Действующий Кодекс законов о труде Украины принят еще в 1971 году, и на сегодняшний день его нормы не в полной мере учитывают современные потребности работодателей и работников. Считаю, что новый закон должен не просто упростить отношения, но и значительно помочь. Поскольку как минимум он разграничивает понятия дистанционной работы и надомной, и уже более четко регулирует права и обязанности как работников, так и работодателей", – говорит Дарья Колисниченко, начальник договорного отдела государственной IT-компании "Инфотех".

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Кто будет нести больше ответственности

С одной стороны, у проекта закона есть позитивные стороны.

Например, урегулирован вопрос материальной ответственности работников за ущерб, причиненный имуществу работодателя, говорит Колисниченко. А именно предусматривается возможность заключения письменного договора о полной материальной ответственности с работниками, выполняющими работу по трудовому договору о дистанционном или надомную работу и пользуются оборудованием и средствами работодателя, предоставленными им для выполнения работы.

"Кроме того, новый закон предусматривает утверждение типовых форм трудового договора о надомной и дистанционной работе, что должно помочь учесть все особенности при оформлении трудовых отношений. Достаточно позитивным шагом считаю введение нормы о праве сотрудника работать дистанционно, если у него есть ребенок до трех лет или ребенок, который требует ухода до шести лет по медицинскому заключению", – добавляет Дарья Колисниченко.

В проект закона внесли обследования жилищно-бытовых условий представителями работодателя с участием профсоюзного органа. В некоторых случаях проверить жилье могут и представители санитарного и пожарного надзора.

"Не совсем понятно, как эта норма будет уживаться с предоставленной в ст. 30 Конституции гарантией неприкосновенности жилища. К тому же провести расследование несчастных случаев в доме работника без его согласия практически невозможно", – говорит Алеся Павлинская.

А полная материальная ответственность дистанционных и надомных сотрудников будет выше, чем руководства. По трудовому законодательству, ответственность руководителей высшего звена, или директоров ограничена месячным заработком, замечает Павлинская.

Непонятным остается и пункт о компенсации расходов, которые возникли из-за дистанционной или надомной работе. В проекте не уточняется: речь идет об обустройстве рабочего места дома, или о компенсации коммунальных платежей и так далее.

"Необходимо понимание, что именно имеется в виду под компенсацией расходов. Будут разработаны нормы компенсаций и чем они будут регулироваться и контролироваться? При этом следует помнить, что, по сути, сотрудник также экономит, работая дома: это и время потраченное на дорогу, расходы на транспорт и обед, который можно приготовить дома", – отмечает Надежда Омельченко.

Но в итоге дистанционная работа может даже помочь сократить расходы для работодателя, если правильно наладить работу, уверена Дарья Колисниченко. Например, за счет сокращения трат на содержание офиса, уменьшения арендной площади. В добавок сократятся расходы на коммунальные услуги, тарифы на которые для бизнеса почти вдвое больше, чем для бытовых потребителей, а также расходы на бумагу за счет перехода на электронный документооборот.

Ранее "Сегодня" писал, что после ослабления карантина в Украине 37 процентов работников оценили преимущества дистанционной работы и хотели бы использовать этот формат и в дальнейшем. А еще каждый пятый (21%) опрошенный считает, что из-за опасности коронавируса не нужно отменять удаленный формат трудоустройства.

Как изменился рынок труда и правила для украинских заробитчан смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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